В Греции прошли протесты в поддержку отца жертвы ж/д катастрофы

28.09.2025

Акции протеста в поддержку объявившего голодовку отца жертвы железнодорожной катастрофы, в которой два года назад погибли 57 человек, прошли в 46 греческих...

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Акции протеста в поддержку объявившего голодовку отца жертвы железнодорожной катастрофы, в которой два года назад погибли 57 человек, прошли в 46 греческих городах, передает телеканал ERT. Ранее в середине сентября Панос Руци объявил голодовку, требуя эксгумации тела его сына, который погиб в феврале 2023 в крупнейшей за всю историю Греции железнодорожной катастрофе. По мнению Руци, власти намеренно не дают на это разрешение, чтобы скрыть настоящую причину смерти жертв и замедлить расследование причин катастрофы. "Акции в поддержку мужчины, объявившего голодовку, прошли сегодня в 46 городах по всей стране", - говорится в сообщении телеканала. В Афинах протестующие заполнили всю площадь Конституции перед греческим парламентом. В Салониках, по информации телеканала, в подобной акции приняли участие сотни человек. Аналогичные митинги и протестные марши состоялись во многих других городах Греции, включая Лариссу, Ханью, Митилини, Серрес и Каламату. Протестующие требуют удовлетворения запроса Паноса Руци, который продолжает голодовку уже четырнадцатый день, и надлежащего исследования останков погибших. По информации ERT, прокурор дал разрешение на эксгумацию тела 22-летнего Дениса Руци только с целью опознания его останков, однако Панос Руци требует проведения полного токсикологического анализа для установления настоящей причины его смерти. "Я до сих пор не знаю, от чего умер мой ребенок. Я объявил голодовку не только ради своего сына, но и каждого ребенка, который лишился жизни, для каждой матери и каждого отца", - передает телеканал слова Руци. Отмечается, что подобные запросы на эксгумацию подали и родственники других погибших. Два года назад в местечке Темпи в Греции столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой поезд. В результате столкновения поездов погибли 57 человек, в основном студенты, десятки получили ранения. В день катастрофы поезда пустили по одному пути. Греческому правительству высказывались обвинения в затягивании расследования и сокрытии доказательств по делу об этой крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе. Родственники жертв заявляют, что несколько человек погибли от сильного пожара из-за возгорания неизвестной легковоспламеняющейся жидкости, незаконно провозившейся в грузовом поезде. Власти Греции отрицали это, но в феврале 2025 года эксперты, расследовавшие происшествие, признали "возможное наличие неизвестного до сих пор горючего" в поезде. Как говорится в их заключении, большинство жертв погибли в результате столкновения, а гибель пяти-семи человек наступила в результате взрыва и огня. Согласно отчету, образовавшийся огромный огненный шар вызвал пожар, дотла сгорели вагон-ресторан и вагон второго класса.

