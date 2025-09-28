https://ria.ru/20250928/gosduma-2044899380.html

В ГД назвали выборы в Молдавии принуждением к голосованию за партию Санду

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Молдавии наблюдаются не выборы, а принуждение к голосованию за правящую партию "Действие и солидарность", заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. "В Молдове мы наблюдаем не выборы, а принуждение к голосованию за партию PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред). При этом оппозиционные партии сняты с дистанции аккурат накануне выборов, их лидеры — в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям, независимые СМИ закрыты. Из чего выбирать? Это выборы, чтобы что-то изменить, или же это одергивание ошейника?" - сказала Аршинова. Причем, как отметила политик, давление режима Санду на гражданское общество проходит на фоне военизации страны и втягивание в орбиту НАТО. По ее словам, население страны этого жутко боится, не желая стать "пушечным мясом вместо закончившихся украинцев в ВСУ", где уже воюют офицеры армии Молдовы. "Как выжить в Молдове тем, кто хоть немного не согласен с режимом Санду, и кто отказывается быть пушечным мясом в чужой войне, кто не желает становиться румыном в своей родной Молдове, кому не хочется бросать свой дом, но чтобы не умереть с голоду, вынужден уезжать на заработки за рубеж? Этот молдавский апокалипсис — реальность сегодняшнего дня", - добавила Аршинова. Депутат Госдумы подчеркнула, что Молдавия — страна маленькая, но происходящее в ней сегодня — это квинтэссенция западной колониальной политики, трудолюбивый молдавский народ, веками боровшийся с турецким игом и отстаивавший право на свою православную веру и жизнь, вновь вынужден сражаться с западными колонизаторами за те же принципы, а Брюссель, лишающий молдаван жизни, называет это "ценой за демократию". "Сегодня — важный день не только для Молдовы. От того, как пройдет это голосование, зависит будущее целого континента Евразия", - подытожила Аршинова. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

