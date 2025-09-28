https://ria.ru/20250928/gosduma-2044846093.html
В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести особый порядок для вкладов участников СВО, запретив снижать по ним ставки в одностороннем порядке, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции. Речь идёт о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка по таким вкладам могла быть повышена кредитной организацией, но не могла быть снижена в одностороннем порядке, независимо от дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России", - сказано в документе. По мнению вице-спикера Госдумы, подобная мера станет ещё одним весомым знаком уважения и поддержки со стороны государства для тех, кто рискует жизнью, выполняя свой долг, а также будет справедливым решением, обеспечивающим дополнительную уверенность военнослужащих и их семей в завтрашнем дне. "Реальный пример не просто ветерана, а Героя России: положил сбережения под ставку 16%, сейчас её понизили до 11,5%. Согласитесь, несправедливо. Я уверен: те, кто на передовой, должны быть уверены, что их сбережения под особой защитой государства", - считает Чернышов.
