РИМ, 28 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в парламент Молдавии на избирательном участке в Риме идет без задержек, очередей нет, поскольку в итальянской столице открыты сразу три участка для голосования, один из которых находится в центре города, передает корреспондент РИА Новости. В 2024 году действующий президент Республики Молдова Майя Санду проигрывала выборы на территории страны, но одержала победу именно благодаря голосам зарубежной диаспоры. По информации посольства, на нынешних выборах в парламент Молдавии всего на территории Италии организованы 75 избирательных участков. Многие из избирателей пришли на участок со своими семьями и даже с собаками. Группа женщин, которые пришли к дипмиссии с молдавскими флагами и в национальных костюмах, рассказали РИА Новости, что отсутствие очереди связано с работой сразу трех избирательных участков в итальянской столице. Один из них работает в центре города. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

