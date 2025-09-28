Рейтинг@Mail.ru
Гуцул призвала голосовать против внешнего управления на выборах в Молдавии
09:58 28.09.2025 (обновлено: 10:02 28.09.2025)
Гуцул призвала голосовать против внешнего управления на выборах в Молдавии
Гуцул призвала голосовать против внешнего управления на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Гуцул призвала голосовать против внешнего управления на выборах в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала проголосовать против рабства через внешнее управление на парламентских выборах в Молдавии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:58:00+03:00
2025-09-28T10:02:00+03:00
молдавия
гагаузия
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала проголосовать против рабства через внешнее управление на парламентских выборах в Молдавии, сообщает пресс-служба руководителя региона.В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки."Мы должны сказать твёрдое "НЕТ": рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты. Наш голос — это наш мир, наша свобода, наш суверенитет", - написала Гуцул в своем Telegram-канале, текст передан через адвокатов главы Гагаузии.За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
молдавия
гагаузия
молдавия, гагаузия
Молдавия, Гагаузия
Гуцул призвала голосовать против внешнего управления на выборах в Молдавии

Гуцул призвала на выборах в Молдавии выступить против внешнего управления

Глава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала проголосовать против рабства через внешнее управление на парламентских выборах в Молдавии, сообщает пресс-служба руководителя региона.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
"Мы должны сказать твёрдое "НЕТ": рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты. Наш голос — это наш мир, наша свобода, наш суверенитет", - написала Гуцул в своем Telegram-канале, текст передан через адвокатов главы Гагаузии.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
МолдавияГагаузия
 
 
