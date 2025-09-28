Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии оценила сроки соглашения по Газе
09:22 28.09.2025 (обновлено: 11:07 28.09.2025)
Глава МИД Британии оценила сроки соглашения по Газе
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Иветт Купер считает, что мировое сообщество находится на грани заключения мирного соглашения по сектору Газа, сообщает издание Guardian со ссылкой на проведенное интервью. "Иветт Купер заявила, что международное сообщество находится на грани заключения мирного соглашения по сектору Газа, которое может наконец положить конец двухлетнему конфликту и гуманитарному кризису, унесшему тысячи жизней", - пишет издание. Тем не менее, министр признала, что процесс хрупок и предстоит преодолеть множество препятствий. Портал Axios ранее сообщал, что во вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа. По данным портала, план основывается на нескольких принципах, среди которых - полное прекращение огня и освобождение заложников, а также постепенный вывод Израилем войск со всей территории сектора Газа. Кроме того, согласно плану, послевоенное устройство региона должно исключать участие движения ХАМАС в управлении территориями. Более того, требуется создание сил безопасности, в которые войдут как палестинцы, так и военные из арабских и мусульманских государств, лидеры которых будут финансировать новую администрацию в Газе.
2025
Глава МИД Британии оценила сроки соглашения по Газе

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Иветт Купер считает, что мировое сообщество находится на грани заключения мирного соглашения по сектору Газа, сообщает издание Guardian со ссылкой на проведенное интервью.
"Иветт Купер заявила, что международное сообщество находится на грани заключения мирного соглашения по сектору Газа, которое может наконец положить конец двухлетнему конфликту и гуманитарному кризису, унесшему тысячи жизней", - пишет издание.
Тем не менее, министр признала, что процесс хрупок и предстоит преодолеть множество препятствий.
Портал Axios ранее сообщал, что во вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа. По данным портала, план основывается на нескольких принципах, среди которых - полное прекращение огня и освобождение заложников, а также постепенный вывод Израилем войск со всей территории сектора Газа. Кроме того, согласно плану, послевоенное устройство региона должно исключать участие движения ХАМАС в управлении территориями. Более того, требуется создание сил безопасности, в которые войдут как палестинцы, так и военные из арабских и мусульманских государств, лидеры которых будут финансировать новую администрацию в Газе.
