Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии обсудил с Гутеррешем укрепление роли ООН - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/glava-2044864369.html
Глава МИД Белоруссии обсудил с Гутеррешем укрепление роли ООН
Глава МИД Белоруссии обсудил с Гутеррешем укрепление роли ООН - РИА Новости, 28.09.2025
Глава МИД Белоруссии обсудил с Гутеррешем укрепление роли ООН
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в ходе встречи в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вопросы укрепления... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:08:00+03:00
2025-09-28T09:08:00+03:00
в мире
белоруссия
нью-йорк (город)
антониу гутерреш
максим рыженков
анналена бербок
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975321345_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4b3a801013af7736b7edc4834d26abd.jpg
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в ходе встречи в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, сообщила пресс-служба белорусского МИД. "Состоялась встреча министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждены вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности", - говорится в сообщении. Отмечается, что белорусская сторона подтвердила готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия. По информации пресс-службы, министр выразил благодарность генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития. Там также проинформировали, что на встрече министра с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок обсуждена повестка 80-й сессии ГА ООН, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего генерального секретаря ООН. "Белорусская сторона особо отметила необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности ассамблеи. Министр подчеркнул важность сохранения эффективного управления ООН. Отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе Организации Объединённых Наций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/peskov-1974569101.html
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html
белоруссия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975321345_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_c746a3d17b0c489ed20c7f018416d98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, нью-йорк (город), антониу гутерреш, максим рыженков, анналена бербок, оон
В мире, Белоруссия, Нью-Йорк (город), Антониу Гутерреш, Максим Рыженков, Анналена Бербок, ООН
Глава МИД Белоруссии обсудил с Гутеррешем укрепление роли ООН

Рыженков и Гутерреш обсудили укрепление роли ООН в обеспечении безопасности

© AP Photo / Pamela SmithГлава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Pamela Smith
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в ходе встречи в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
"Состоялась встреча министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждены вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности", - говорится в сообщении.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН
25 сентября 2024, 11:59
Отмечается, что белорусская сторона подтвердила готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия.
По информации пресс-службы, министр выразил благодарность генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.
Там также проинформировали, что на встрече министра с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок обсуждена повестка 80-й сессии ГА ООН, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего генерального секретаря ООН.
"Белорусская сторона особо отметила необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности ассамблеи. Министр подчеркнул важность сохранения эффективного управления ООН. Отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе Организации Объединённых Наций", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
20 декабря 2024, 18:53
 
В миреБелоруссияНью-Йорк (город)Антониу ГутеррешМаксим РыженковАнналена БербокООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала