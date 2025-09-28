Глава МИД Белоруссии обсудил с Гутеррешем укрепление роли ООН
© AP Photo / Pamela SmithГлава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН
© AP Photo / Pamela Smith
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в ходе встречи в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
"Состоялась встреча министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждены вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусская сторона подтвердила готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия.
По информации пресс-службы, министр выразил благодарность генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.
Там также проинформировали, что на встрече министра с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок обсуждена повестка 80-й сессии ГА ООН, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего генерального секретаря ООН.
"Белорусская сторона особо отметила необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности ассамблеи. Министр подчеркнул важность сохранения эффективного управления ООН. Отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе Организации Объединённых Наций", - говорится в сообщении.
