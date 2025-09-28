Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области

https://ria.ru/20250928/gladkov-2044991976.html
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады в регионе работают, резервная генерация там, где было необходимо, запущена, восстановительные работы в детских садах и школах постараются провести к утру понедельника. Во вторник Гладков рекомендовал не отправлять детей в школы из-за угрозы атак ВСУ в Белгороде. Также губернатор сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода. "Дорогие друзья, только что завершилось большое совещание, в котором принимали участие все заместители губернатора, министры, руководители ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии по Белгородской области. Посмотрели ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ... Аварийные бригады выполняют необходимую работу. Там, где было необходимо, запущена резервная генерация. Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой, с этой бедой", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Также глава региона отметил, что к утру понедельника постараются провести все восстановительные работы в детских садах и школах. Он уточнил, что образовательные учреждения будут работать только в том случае, если будет подана электроэнергия.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады в регионе работают, резервная генерация там, где было необходимо, запущена, восстановительные работы в детских садах и школах постараются провести к утру понедельника.
Во вторник Гладков рекомендовал не отправлять детей в школы из-за угрозы атак ВСУ в Белгороде. Также губернатор сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода.
"Дорогие друзья, только что завершилось большое совещание, в котором принимали участие все заместители губернатора, министры, руководители ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии по Белгородской области. Посмотрели ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ... Аварийные бригады выполняют необходимую работу. Там, где было необходимо, запущена резервная генерация. Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой, с этой бедой", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Также глава региона отметил, что к утру понедельника постараются провести все восстановительные работы в детских садах и школах. Он уточнил, что образовательные учреждения будут работать только в том случае, если будет подана электроэнергия.