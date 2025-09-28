https://ria.ru/20250928/gladkov-2044991976.html

Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области

Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области - РИА Новости, 28.09.2025

Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады в регионе работают, резервная генерация там, где было необходимо, запущена,... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T23:03:00+03:00

2025-09-28T23:03:00+03:00

2025-09-28T23:03:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858744_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4a3017fde32ba204b900e9ae02e23752.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады в регионе работают, резервная генерация там, где было необходимо, запущена, восстановительные работы в детских садах и школах постараются провести к утру понедельника. Во вторник Гладков рекомендовал не отправлять детей в школы из-за угрозы атак ВСУ в Белгороде. Также губернатор сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода. "Дорогие друзья, только что завершилось большое совещание, в котором принимали участие все заместители губернатора, министры, руководители ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии по Белгородской области. Посмотрели ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ... Аварийные бригады выполняют необходимую работу. Там, где было необходимо, запущена резервная генерация. Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой, с этой бедой", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Также глава региона отметил, что к утру понедельника постараются провести все восстановительные работы в детских садах и школах. Он уточнил, что образовательные учреждения будут работать только в том случае, если будет подана электроэнергия.

https://ria.ru/20250814/gladkov-2035248264.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)