Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области - РИА Новости, 28.09.2025
23:03 28.09.2025
Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области
Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады в регионе работают, резервная генерация там, где было необходимо, запущена, восстановительные работы в детских садах и школах постараются провести к утру понедельника. Во вторник Гладков рекомендовал не отправлять детей в школы из-за угрозы атак ВСУ в Белгороде. Также губернатор сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода. "Дорогие друзья, только что завершилось большое совещание, в котором принимали участие все заместители губернатора, министры, руководители ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии по Белгородской области. Посмотрели ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ... Аварийные бригады выполняют необходимую работу. Там, где было необходимо, запущена резервная генерация. Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой, с этой бедой", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Также глава региона отметил, что к утру понедельника постараются провести все восстановительные работы в детских садах и школах. Он уточнил, что образовательные учреждения будут работать только в том случае, если будет подана электроэнергия.
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады в регионе работают, резервная генерация там, где было необходимо, запущена, восстановительные работы в детских садах и школах постараются провести к утру понедельника.
Во вторник Гладков рекомендовал не отправлять детей в школы из-за угрозы атак ВСУ в Белгороде. Также губернатор сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода.
"Дорогие друзья, только что завершилось большое совещание, в котором принимали участие все заместители губернатора, министры, руководители ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии по Белгородской области. Посмотрели ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ... Аварийные бригады выполняют необходимую работу. Там, где было необходимо, запущена резервная генерация. Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой, с этой бедой", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Также глава региона отметил, что к утру понедельника постараются провести все восстановительные работы в детских садах и школах. Он уточнил, что образовательные учреждения будут работать только в том случае, если будет подана электроэнергия.
