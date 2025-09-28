Рейтинг@Mail.ru
02:44 28.09.2025
СМИ: немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Недавние выступления Анналены Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают насмешки и стыд в Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel."В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом", — говорится в материале.Как напоминает издание, президент США Дональд Трамп во время своего недавнего выступления в ООН раскритиковал "зеленую экономику", активно продвигаемую Бербок. В результате она натянуто улыбалась, слушая критику в свою сторону.Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый монстр", который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы "катятся в ад" из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.Девятого сентября в Нью-Йорке начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрана ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Недавние выступления Анналены Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают насмешки и стыд в Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Как напоминает издание, президент США Дональд Трамп во время своего недавнего выступления в ООН раскритиковал "зеленую экономику", активно продвигаемую Бербок. В результате она натянуто улыбалась, слушая критику в свою сторону.
Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый монстр", который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы "катятся в ад" из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
Девятого сентября в Нью-Йорке начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрана ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
