В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов
00:23 28.09.2025 (обновлено: 06:04 28.09.2025)
В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Высокий уровень угрозы наблюдается на фоне якобы появления дронов на севере Германии в ночь на пятницу, считает министр внутренних дел страны Александр Добриндт, его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Ранее телерадиокомпания NDR выступила с утверждением со ссылкой на главу МВД немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, что несколько неизвестных беспилотников были заметили в небе над этим регионом на севере страны в ночь на пятницу. "Существует (Уровень. – Прим. Ред.) угрозы, который вполне можно охарактеризовать как высокий", — заявил министр журналистам в Берлине.Как утверждает политик, речь якобы шла о "роях дронов", передает издание. Добриндт объявил о планах предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать беспилотники в координации с полицией, а также анонсировал план создания "центра защиты от беспилотников", говорится в материале. Ранее в субботу газета Bild сообщила со ссылкой на МВД Германии, что бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры в рамках "секретного плана" по усилению противодействия дронам. Телеканал n-tv сообщил в пятницу со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ (DFS), что число нарушений работы аэропортов из-за беспилотников растет в Германии в последние годы, и только с января по август 2025 года было зарегистрировано 144 таких инцидента. Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Высокий уровень угрозы наблюдается на фоне якобы появления дронов на севере Германии в ночь на пятницу, считает министр внутренних дел страны Александр Добриндт, его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Ранее телерадиокомпания NDR выступила с утверждением со ссылкой на главу МВД немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, что несколько неизвестных беспилотников были заметили в небе над этим регионом на севере страны в ночь на пятницу.
В Германии над военными объектами заметили беспилотники, сообщил Spiegel
13 декабря 2024, 17:50
В Германии над военными объектами заметили беспилотники, сообщил Spiegel
13 декабря 2024, 17:50
"Существует (Уровень. – Прим. Ред.) угрозы, который вполне можно охарактеризовать как высокий", — заявил министр журналистам в Берлине.
Как утверждает политик, речь якобы шла о "роях дронов", передает издание.
Добриндт объявил о планах предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать беспилотники в координации с полицией, а также анонсировал план создания "центра защиты от беспилотников", говорится в материале.
Ранее в субботу газета Bild сообщила со ссылкой на МВД Германии, что бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры в рамках "секретного плана" по усилению противодействия дронам.
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В ФРГ расследуют появление неизвестных дронов у авиабазы с солдатами ВСУ
10 февраля, 15:52
Телеканал n-tv сообщил в пятницу со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ (DFS), что число нарушений работы аэропортов из-за беспилотников растет в Германии в последние годы, и только с января по август 2025 года было зарегистрировано 144 таких инцидента.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
Датский полицейский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Полиция проверяет сообщение о беспилотниках под Копенгагеном, пишут СМИ
4 января, 19:46
 
