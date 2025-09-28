https://ria.ru/20250928/germanija-2044843148.html

В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов

В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов - РИА Новости, 28.09.2025

В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов

Высокий уровень угрозы наблюдается на фоне якобы появления дронов на севере Германии в ночь на пятницу, считает министр внутренних дел страны Александр... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T00:23:00+03:00

2025-09-28T00:23:00+03:00

2025-09-28T06:04:00+03:00

в мире

германия

шлезвиг-гольштейн

берлин (город)

александр добриндт

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Высокий уровень угрозы наблюдается на фоне якобы появления дронов на севере Германии в ночь на пятницу, считает министр внутренних дел страны Александр Добриндт, его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Ранее телерадиокомпания NDR выступила с утверждением со ссылкой на главу МВД немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, что несколько неизвестных беспилотников были заметили в небе над этим регионом на севере страны в ночь на пятницу. "Существует (Уровень. – Прим. Ред.) угрозы, который вполне можно охарактеризовать как высокий", — заявил министр журналистам в Берлине.Как утверждает политик, речь якобы шла о "роях дронов", передает издание. Добриндт объявил о планах предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать беспилотники в координации с полицией, а также анонсировал план создания "центра защиты от беспилотников", говорится в материале. Ранее в субботу газета Bild сообщила со ссылкой на МВД Германии, что бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры в рамках "секретного плана" по усилению противодействия дронам. Телеканал n-tv сообщил в пятницу со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ (DFS), что число нарушений работы аэропортов из-за беспилотников растет в Германии в последние годы, и только с января по август 2025 года было зарегистрировано 144 таких инцидента. Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.

https://ria.ru/20241213/germaniya-1989117098.html

https://ria.ru/20250210/germaniya-1998441843.html

https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992524172.html

германия

шлезвиг-гольштейн

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, берлин (город), александр добриндт, bild