Самые интересные киноляпы из "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Эти ляпы хоть никак не влияют на развитие сюжета, но способны привлечь внимание внимательного зрителя. Они превращают шедевр Владимира Меньшова в живую и динамичную историю, где можно обнаружить скрытые детали и курьезы.
Особенности кинопроизводства
Одной из главных причин появления ляпов стал процесс кинопроизводства, отмечает "АиФ". Сцены часто снимаются не в хронологическом порядке, а с разрывом в несколько месяцев. Запомнить точное положение платка, одежды или предметов реквизита практически невозможно, особенно если съемки проходили в разных павильонах или на улице.
Народный артист СССР Алексей Баталов в роли Гоши и Наталья Вавилова в роли Александры во время съемок фильма "Москва слезам не верит"
На монтаже обычно выбирали самые удачные кадры, а вот исправить уже снятое было крайне затратно. Бюджет "Москвы..." составлял 550 тысяч рублей, что для двухсерийного фильма считалось умеренной суммой.
Для сравнения: фильм "Сталкер" Андрея Тарковского стоил миллион, причем съемки потребовали перерасхода бюджета. Чиновники к финансовым вопросам всегда относились строго, поэтому любые пересъемки из-за малейшего недочета были редкостью.
Платок и плед Катерины Тихомировой
Одним из самых заметных ляпов стал желтый шейный платок, который носит Катерина Тихомирова в сцене пикника. Он меняется прямо на глазах: то узел завязан строго, как у пионера, то более свободно.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Остальные персонажи не обращают внимания на эту деталь, и объяснение можно найти легко — возможно, героиня просто перевязала платок. А вот с серым пледом с красно-черными полосами ситуация сложнее.
Сначала он висел на стене, а через несколько сцен оказался на пикнике. Возможно, это два разных пледа, что для советской текстильной промышленности того времени было вполне реально, учитывая ограниченный ассортимент моделей.
Обувь, кольца и татуировки: метаморфозы реквизита
Ошибки в одежде и аксессуарах встречаются и в других эпизодах. Так, подруга Катерины Люда, когда идет к высотке, носит белые босоножки, а внутри здания они неожиданно становятся черными.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
У женатого Володи обручальное кольцо перемещается с пальца на палец в разных сценах, а у Николая татуировка на плече то появляется, то исчезает. Скорее всего, это было художественное решение режиссера, призванное добавить детализацию персонажам и создать ощущение живого пространства вокруг героев.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Музыка, поэзия и телевидение
Некоторые моменты картины невозможно назвать обычными ляпами. Например, действие фильма начинается летом 1958 года, но Катерина слушает хит итальянского певца Робертино Лоретти "Ямайка", который до СССР добрался лишь в начале 1960-х.
Поэт Андрей Вознесенский читает у памятника Маяковскому "Параболическую балладу", хотя стихотворение написано в 1959-м.
Поэт Андрей Вознесенский читает у памятника Маяковскому в фильме "Москва слезам не верит"
Кроме того, в фильме появляется телевизионная передача "Голубой огонек", которая сегодня ассоциируется с Новым годом. На самом деле первый выпуск программы состоялся только в 1962 году.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Возможно, сделано это было специально, для того, чтобы зритель мог не только увидеть воссозданный быт Москвы конца 1950-х, но и услышал что-то бесспорно знакомое.
После съемок
Все перечисленные недочеты — смена платков, пледов, обуви, кольца, татуировки, музыкальные и телевизионные анахронизмы, разумеется, не снижают художественную ценность картины.
А после окончания съемок актеры вспоминали работу над картиной с теплом — процесс был легким и даже озорным. Ирина Муравьева, к примеру, смеялась, рассказывая эпизод с "клубничной маской". Поскольку зимой свежих ягод достать было невозможно, гримеры использовали обычное варенье. Несколько дублей — и актриса с намазанным лицом отправилась прямо в буфет "Мосфильма", чем вызвала улыбки у коллег.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
По первоначальному замыслу Владимира Меньшова, история Людмилы не должна была заканчиваться одиночеством. Режиссер планировал показать семейное счастье героини с хоккеистом, взлеты его карьеры и победные матчи. Но эти сцены в финальный монтаж так и не вошли и зритель увидел иную развязку.