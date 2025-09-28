Рейтинг@Mail.ru
В Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии
14:47 28.09.2025
В Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии
В Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии
В Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии

Женщина голосует на участке в Кишиневе на парламентских выборах
Женщина голосует на участке в Кишиневе на парламентских выборах
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ряд европейских стран сообщил о нарушениях на избирательных участках в их странах в ходе выборов в парламент Молдавии, в их числе Франция, Испания и Германия, передает агентство Sputnik Молдова.
"Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили в участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", - говорится в Telegram-канале агентства.
Режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу.
Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
У народа Молдавии появился шанс вырваться из лап режима, заявили в Госдуме
