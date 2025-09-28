Рейтинг@Mail.ru
Дания вводит временный запрет на запуск беспилотников гражданскими лицами - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 28.09.2025 (обновлено: 23:49 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/es-2044995491.html
Дания вводит временный запрет на запуск беспилотников гражданскими лицами
Дания вводит временный запрет на запуск беспилотников гражданскими лицами - РИА Новости, 28.09.2025
Дания вводит временный запрет на запуск беспилотников гражданскими лицами
Власти Дании с понедельника вводят временный запрет на запуск БПЛА гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, а также... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T23:48:00+03:00
2025-09-28T23:49:00+03:00
в мире
копенгаген
дания
россия
метте фредериксен
дмитрий песков
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Дании с понедельника вводят временный запрет на запуск БПЛА гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, а также на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в датских аэропортах, запрет будет действовать до 3 октября, сообщает министерство транспорта. "На следующей неделе Дания принимает у себя саммит ЕС. Необходимо полностью сосредоточиться на мерах безопасности. В связи с недавними инцидентами с БПЛА у ряда аэропортов министр транспорта Томас Даниэльсен совместно с министром обороны и министром юстиции принял решение об использовании имеющейся в законе о воздушном движении возможности по закрытию датского воздушного пространства для всех гражданских запусков БПЛА на следующей неделе", - говорится в пресс-релизе датского минтранса. Согласно публикации, запрет вступит в силу в понедельник, 29 сентября, и продлится до пятницы, 3 октября, включительно. Отмечается, что запрет будет действовать круглые сутки, а за его нарушение по закону предусмотрен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет. В субботу бундесвер сообщил, что немецкая армия в рамках НАТО примет участие в противодействии беспилотным летательным аппаратам в Балтийском регионе во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе. На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
https://ria.ru/20250912/drony-2041468352.html
копенгаген
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, копенгаген, дания, россия, метте фредериксен, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Копенгаген, Дания, Россия, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Дания вводит временный запрет на запуск беспилотников гражданскими лицами

Дания с понедельника вводит временный запрет на запуск БПЛА гражданскими лицами

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Дании с понедельника вводят временный запрет на запуск БПЛА гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, а также на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в датских аэропортах, запрет будет действовать до 3 октября, сообщает министерство транспорта.
"На следующей неделе Дания принимает у себя саммит ЕС. Необходимо полностью сосредоточиться на мерах безопасности. В связи с недавними инцидентами с БПЛА у ряда аэропортов министр транспорта Томас Даниэльсен совместно с министром обороны и министром юстиции принял решение об использовании имеющейся в законе о воздушном движении возможности по закрытию датского воздушного пространства для всех гражданских запусков БПЛА на следующей неделе", - говорится в пресс-релизе датского минтранса.
Согласно публикации, запрет вступит в силу в понедельник, 29 сентября, и продлится до пятницы, 3 октября, включительно. Отмечается, что запрет будет действовать круглые сутки, а за его нарушение по закону предусмотрен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.
В субботу бундесвер сообщил, что немецкая армия в рамках НАТО примет участие в противодействии беспилотным летательным аппаратам в Балтийском регионе во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА
12 сентября, 14:27
 
В миреКопенгагенДанияРоссияМетте ФредериксенДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала