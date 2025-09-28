Дания вводит временный запрет на запуск беспилотников гражданскими лицами
Дания с понедельника вводит временный запрет на запуск БПЛА гражданскими лицами
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Дании с понедельника вводят временный запрет на запуск БПЛА гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, а также на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в датских аэропортах, запрет будет действовать до 3 октября, сообщает министерство транспорта.
"На следующей неделе Дания принимает у себя саммит ЕС. Необходимо полностью сосредоточиться на мерах безопасности. В связи с недавними инцидентами с БПЛА у ряда аэропортов министр транспорта Томас Даниэльсен совместно с министром обороны и министром юстиции принял решение об использовании имеющейся в законе о воздушном движении возможности по закрытию датского воздушного пространства для всех гражданских запусков БПЛА на следующей неделе", - говорится в пресс-релизе датского минтранса.
Согласно публикации, запрет вступит в силу в понедельник, 29 сентября, и продлится до пятницы, 3 октября, включительно. Отмечается, что запрет будет действовать круглые сутки, а за его нарушение по закону предусмотрен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.
В субботу бундесвер сообщил, что немецкая армия в рамках НАТО примет участие в противодействии беспилотным летательным аппаратам в Балтийском регионе во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
