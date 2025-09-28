https://ria.ru/20250928/eks-prezident-2044923624.html
Экс-президент Армении выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна
Экс-президент Армении выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна - РИА Новости, 28.09.2025
Экс-президент Армении выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна
Бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил соболезнования семье, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. РИА Новости, 28.09.2025
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил соболезнования семье, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. "С болью узнал о безвременной кончине выдающегося режиссера и известного телеведущего Тиграна Кеосаяна. Выражаю свои искренние соболезнования семье, родным и близким, всем поклонникам таланта Тиграна Эдмондовича", - написал Кочарян в своем Telegram-канале. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
