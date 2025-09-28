Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Армении выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна
14:44 28.09.2025
Экс-президент Армении выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна
в мире
армения
тигран кеосаян
роберт кочарян
маргарита симоньян
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил соболезнования семье, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. "С болью узнал о безвременной кончине выдающегося режиссера и известного телеведущего Тиграна Кеосаяна. Выражаю свои искренние соболезнования семье, родным и близким, всем поклонникам таланта Тиграна Эдмондовича", - написал Кочарян в своем Telegram-канале. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
в мире, армения, тигран кеосаян, роберт кочарян, маргарита симоньян
В мире, Армения, Тигран Кеосаян, Роберт Кочарян, Маргарита Симоньян
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил соболезнования семье, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна.
"С болью узнал о безвременной кончине выдающегося режиссера и известного телеведущего Тиграна Кеосаяна. Выражаю свои искренние соболезнования семье, родным и близким, всем поклонникам таланта Тиграна Эдмондовича", - написал Кочарян в своем Telegram-канале.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
В мире Армения Тигран Кеосаян Роберт Кочарян Маргарита Симоньян
 
 
