ЕАЭС должен быть представлен в G20, заявила шерпа

08:06 28.09.2025
ООН, 28 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен быть представлен в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы бы хотели видеть в "группе 20" и представительство евразийского экономического союза по аналогии с тем, как сейчас представлен Евросоюз", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. "Россия поддерживает большее участие региональных объединений в работе "группы 20", что сделает это формат более легитимным и открытым", - сказала Лукаш.
экономика, россия, светлана лукаш, большая двадцатка, евразийский экономический союз, генеральная ассамблея оон
Экономика, Россия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Евразийский экономический союз, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 28 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен быть представлен в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Мы бы хотели видеть в "группе 20" и представительство евразийского экономического союза по аналогии с тем, как сейчас представлен Евросоюз", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
"Россия поддерживает большее участие региональных объединений в работе "группы 20", что сделает это формат более легитимным и открытым", - сказала Лукаш.
ЭкономикаРоссияСветлана ЛукашБольшая двадцаткаЕвразийский экономический союзГенеральная Ассамблея ООН
 
 
