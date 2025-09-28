https://ria.ru/20250928/eaes-2044861074.html

ЕАЭС должен быть представлен в G20, заявила шерпа

экономика

россия

светлана лукаш

большая двадцатка

евразийский экономический союз

генеральная ассамблея оон

ООН, 28 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен быть представлен в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы бы хотели видеть в "группе 20" и представительство евразийского экономического союза по аналогии с тем, как сейчас представлен Евросоюз", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. "Россия поддерживает большее участие региональных объединений в работе "группы 20", что сделает это формат более легитимным и открытым", - сказала Лукаш.

