В Нижнем Новгороде столкнулись семь машин и автобус

Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает МВД региона. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T15:32:00+03:00

2025-09-28T15:32:00+03:00

2025-09-28T15:35:00+03:00

происшествия

нижний новгород

гибдд мвд рф

россия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает МВД региона. ДТП произошло в воскресенье днем на проспекте Ленина. "По предварительной информации, автобус, у которого возникла техническая неисправность, въехал в автомобиль, после чего по инерции были повреждены ещё шесть машин", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали. "Пассажиры автомобилей - двое несовершеннолетних и двое взрослых - с различными травмами доставлены в ближайшую больницу", - подчеркивается в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

