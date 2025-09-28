Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде столкнулись семь машин и автобус - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 28.09.2025 (обновлено: 15:35 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/dtp-2044935710.html
В Нижнем Новгороде столкнулись семь машин и автобус
В Нижнем Новгороде столкнулись семь машин и автобус - РИА Новости, 28.09.2025
В Нижнем Новгороде столкнулись семь машин и автобус
Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает МВД региона. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:32:00+03:00
2025-09-28T15:35:00+03:00
происшествия
нижний новгород
гибдд мвд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044936268_0:34:1095:650_1920x0_80_0_0_8b0971b45caa513cb028dca9332b2a85.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает МВД региона. ДТП произошло в воскресенье днем на проспекте Ленина. "По предварительной информации, автобус, у которого возникла техническая неисправность, въехал в автомобиль, после чего по инерции были повреждены ещё шесть машин", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали. "Пассажиры автомобилей - двое несовершеннолетних и двое взрослых - с различными травмами доставлены в ближайшую больницу", - подчеркивается в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250928/muzhchina-2044907992.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044936268_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a996a89695b4e493f5f728bc8c6f0f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Нижнем Новгороде столкнулись семь машин и автобус

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и семью машинами

© Фото : Полиция Нижегородской области/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде
Последствия ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : Полиция Нижегородской области/Telegram
Последствия ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает МВД региона.
ДТП произошло в воскресенье днем на проспекте Ленина.
«
"По предварительной информации, автобус, у которого возникла техническая неисправность, въехал в автомобиль, после чего по инерции были повреждены ещё шесть машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали.
"Пассажиры автомобилей - двое несовершеннолетних и двое взрослых - с различными травмами доставлены в ближайшую больницу", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Последствия атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона
Вчера, 13:50
 
ПроисшествияНижний НовгородГИБДД МВД РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала