В ДТП в Удмуртии погибли три человека

В ДТП в Удмуртии погибли три человека - РИА Новости, 28.09.2025

В ДТП в Удмуртии погибли три человека

28.09.2025

УФА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в Можгинском районе на федеральной автодороге возле деревни Чумойтло столкнулись легковой автомобиль Cherry и грузовой Volvo. "Погибли 3 человека, водитель и пассажиры легковушки (все взрослые, личности устанавливаются). Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего. Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона", - говорится в сообщении.

