Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Удмуртии погибли три человека - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 28.09.2025 (обновлено: 07:03 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/dtp-2044857564.html
В ДТП в Удмуртии погибли три человека
В ДТП в Удмуртии погибли три человека - РИА Новости, 28.09.2025
В ДТП в Удмуртии погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T07:02:00+03:00
2025-09-28T07:03:00+03:00
происшествия
можгинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044857430_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_c3170fff42bbea4bd1df1557e743b84f.jpg
УФА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в Можгинском районе на федеральной автодороге возле деревни Чумойтло столкнулись легковой автомобиль Cherry и грузовой Volvo. "Погибли 3 человека, водитель и пассажиры легковушки (все взрослые, личности устанавливаются). Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего. Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250928/dtp-2044846418.html
можгинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044857430_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d77d33bd591f263708f15e0214d49d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, можгинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Можгинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Удмуртии погибли три человека

В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Удмуртии погибли три человека

© МЧС УдмуртииЛегковой автомобиль после столкновения с грузовиком в Удмуртии
Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© МЧС Удмуртии
Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком в Удмуртии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в Можгинском районе на федеральной автодороге возле деревни Чумойтло столкнулись легковой автомобиль Cherry и грузовой Volvo.
"Погибли 3 человека, водитель и пассажиры легковушки (все взрослые, личности устанавливаются). Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего. Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В ДТП с тремя машинами на севере Москвы погиб человек
01:33
 
ПроисшествияМожгинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала