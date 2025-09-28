https://ria.ru/20250928/dtp-2044857564.html
В ДТП в Удмуртии погибли три человека
В ДТП в Удмуртии погибли три человека - РИА Новости, 28.09.2025
В ДТП в Удмуртии погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T07:02:00+03:00
2025-09-28T07:02:00+03:00
2025-09-28T07:03:00+03:00
происшествия
можгинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044857430_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_c3170fff42bbea4bd1df1557e743b84f.jpg
УФА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в Можгинском районе на федеральной автодороге возле деревни Чумойтло столкнулись легковой автомобиль Cherry и грузовой Volvo. "Погибли 3 человека, водитель и пассажиры легковушки (все взрослые, личности устанавливаются). Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего. Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250928/dtp-2044846418.html
можгинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044857430_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d77d33bd591f263708f15e0214d49d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, можгинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Можгинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Удмуртии погибли три человека
В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Удмуртии погибли три человека