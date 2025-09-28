https://ria.ru/20250928/dtp-2044846418.html
В ДТП с тремя машинами на севере Москвы погиб человек
В ДТП с тремя машинами на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 28.09.2025
В ДТП с тремя машинами на севере Москвы погиб человек
Три иномарки столкнулись на севере Москвы, один человек погиб, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T01:33:00+03:00
2025-09-28T01:33:00+03:00
2025-09-28T01:47:00+03:00
происшествия
москва
ленинградское шоссе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три иномарки столкнулись на севере Москвы, один человек погиб, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "Мужчина погиб в ДТП на севере столицы. По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 106 произошло столкновение автомобилей Бентли, Хавал и Киа. От полученных травм водитель Киа скончался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250927/voditel-2044764148.html
москва
ленинградское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ленинградское шоссе
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе
В ДТП с тремя машинами на севере Москвы погиб человек
Три иномарки столкнулись на севере Москвы, один человек погиб