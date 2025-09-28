https://ria.ru/20250928/drony-2044853470.html
На украинских сайтах скупают сломанные китайские БПЛА
полтавская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дроны китайской фирмы DJI в любом состоянии, в том числе сгоревшие и сломанные, готовы выкупить в разных регионах Украины, соответствующая информация размещена на украинском сайте объявлений, выяснил корреспондент РИА Новости. Предложения выкупить в любом состоянии дроны китайской фирмы DJI размещены на украинском сайте объявлений. Авторы объявлений обещают быструю оценку и честную цену. Указано, что подойдут БПЛА в любом состоянии, от новых до сломанных и сгоревших. Объявления размещены с геолокацией в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также подконтрольной ВСУ части ДНР.
