В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время врачи проводят ему операцию", - сообщил он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что вся необходимая помощь оказывается.

