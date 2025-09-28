Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 28.09.2025 (обновлено: 11:00 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/dron-2044879807.html
В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель
В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.09.2025
В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:53:00+03:00
2025-09-28T11:00:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время врачи проводят ему операцию", - сообщил он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что вся необходимая помощь оказывается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель

В селе Новостроевка-Первая при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время врачи проводят ему операцию", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что вся необходимая помощь оказывается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала