Студенческий стартап разработал телескопическое крыло для беспилотника
28.09.2025
09:40 28.09.2025
Студенческий стартап разработал телескопическое крыло для беспилотника
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский студенческий проект "Филин" разработал телескопическое крыло для грузового дрона для улучшения аэродинамических свойств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Телескопическое крыло - конструкция, позволяющая изменять размах, пропорцию и площадь крыла в зависимости от условий полета. "Проект телескопического крыла для БАС разработал студенческий проект "Филин". Решение повысит аэродинамические характеристики грузового беспилотника на 30-35% и увеличит его грузоподъемность на 45-50%. Решение обеспечит высокую аэродинамическую эффективность на высотах до 20 тысяч метров", - говорится в сообщении. Как пояснили разработчики, при взлете и наборе высоты, а также при планировании и посадке будут задействованы выдвижные профили на законцовках крыла, которые увеличивают подъемную силу дрона. При переходе на высокую скорость от 200 км/ч профили будут убираться, чтобы оставить высокоскоростное крыло с низким лобовым сопротивлением, способное выдерживать большие перегрузки. "Мы совершенствуем технологии аэрологистики. Проект повысит эффективность доставки товаров, а значит, и увеличит прибыль компаний. Решение позволит снизить затраты на доставку грузов за счет использования стратостата для взлета, солнечной энергии, статического электричества и планирующего режима полета. Уже создана и исследована трехмерная модель телескопического крыла", - приводят в НТИ слова лидера стартапа Даниила Костина. Сейчас команда разработчиков находится в поиске финансирования для изготовления лабораторного макета и проведения натурных испытаний. Регистрация интеллектуальной собственности планируется после получения положительных результатов испытаний. Разработка участвует в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)" (ФП Технологии), оператором которой выступает Платформа НТИ.
россия
технологии, россия
Технологии, Россия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский студенческий проект "Филин" разработал телескопическое крыло для грузового дрона для улучшения аэродинамических свойств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Телескопическое крыло - конструкция, позволяющая изменять размах, пропорцию и площадь крыла в зависимости от условий полета.
"Проект телескопического крыла для БАС разработал студенческий проект "Филин". Решение повысит аэродинамические характеристики грузового беспилотника на 30-35% и увеличит его грузоподъемность на 45-50%. Решение обеспечит высокую аэродинамическую эффективность на высотах до 20 тысяч метров", - говорится в сообщении.
Как пояснили разработчики, при взлете и наборе высоты, а также при планировании и посадке будут задействованы выдвижные профили на законцовках крыла, которые увеличивают подъемную силу дрона. При переходе на высокую скорость от 200 км/ч профили будут убираться, чтобы оставить высокоскоростное крыло с низким лобовым сопротивлением, способное выдерживать большие перегрузки.
"Мы совершенствуем технологии аэрологистики. Проект повысит эффективность доставки товаров, а значит, и увеличит прибыль компаний. Решение позволит снизить затраты на доставку грузов за счет использования стратостата для взлета, солнечной энергии, статического электричества и планирующего режима полета. Уже создана и исследована трехмерная модель телескопического крыла", - приводят в НТИ слова лидера стартапа Даниила Костина.
Сейчас команда разработчиков находится в поиске финансирования для изготовления лабораторного макета и проведения натурных испытаний. Регистрация интеллектуальной собственности планируется после получения положительных результатов испытаний.
Разработка участвует в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)" (ФП Технологии), оператором которой выступает Платформа НТИ.
