Долина рассказала, что до последнего молилась за Кеосаяна - РИА Новости, 28.09.2025
14:35 28.09.2025 (обновлено: 14:46 28.09.2025)
Долина рассказала, что до последнего молилась за Кеосаяна
Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая режиссёра Тиграна Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая режиссёра Тиграна Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара. Я была у него, видела его глаза - и почему-то у меня надежда была до последнего. Я молилась за него", - сказала она журналистам. Долина также выразила соболезнования семье Кеосаяна. "Я считаю, что это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества - в принципе, для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я", - заключила она. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
"Невосполнимая утрата для страны и для кинематографа". Лариса Долина о Тигране Кеосаяне
Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая режиссёра Тиграна Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него. Я считаю, что это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества - в принципе, для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я
2025-09-28T14:35
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044922171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9a47661c2fe030c8d63523c40cf49462.jpg
1920
1920
true
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая режиссёра Тиграна Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него.
Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара. Я была у него, видела его глаза - и почему-то у меня надежда была до последнего. Я молилась за него", - сказала она журналистам.
Долина также выразила соболезнования семье Кеосаяна.
"Я считаю, что это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества - в принципе, для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я", - заключила она.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
