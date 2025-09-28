Додон призвал все оппозиционные партии к мирному протесту

https://ria.ru/20250928/dodon-2044978238.html

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Все оппозиционные партии Молдавии 29 сентября должны выйти на мирный протест перед парламентом Молдавии, заявил экс-президент, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон."Завтра в 12 приглашаю другие оппозиционные партии, лидеров общественных мнений присоединиться к мирному протесту, без партийных флагов, микрофон будет открыт", - заявил Додон на брифинге после закрытия избирательных участков.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.

