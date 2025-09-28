https://ria.ru/20250928/dodon-2044968335.html

Додон объяснил, зачем власти Молдавии запугивают людей беспорядками

Додон объяснил, зачем власти Молдавии запугивают людей беспорядками - РИА Новости, 28.09.2025

Додон объяснил, зачем власти Молдавии запугивают людей беспорядками

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии запугивают граждан возможностью беспорядков на протестах оппозиции, чтобы люди побоялись участвовать в мирных акциях, заявил РИА Новости экс-президент, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, подчеркнув, что его сторонники всегда протестуют мирно. Ранее Додон анонсировал, что 29 сентября перед зданием парламента пройдет акция, чтобы выступить против фальсификации выборов или отпраздновать возможную победу оппозиции. Полиция Молдавии в воскресенье вечером заявила в социальных сетях, что якобы обладает информацией о подготовке беспорядков и попыток дестабилизации на запланированных протестах, поэтому организаторов этих акций призвали к ответственности. "Это запугивание со стороны властей. Мы всегда организовывали только мирные протесты", - заявил Додон. Он подчеркнул, что у оппозиции достаточно опыта в проведении массовых мирных акций протеста, чтобы контролировать ситуацию. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

