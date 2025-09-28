Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 28.09.2025 (обновлено: 11:41 28.09.2025)
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Донбассе
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Донбассе
Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РИА Новости, 28.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки операторы беспилотников 150-й гвардейской мотострелковой дивизии выявили позиции двух пунктов управления БПЛА ВСУ - в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка и в жилой застройке Иванополья. По переданным координатам расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" нанесли точные удары, цели уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что артиллеристы "Южной" группировки продолжают наносить огневое поражение по ключевым объектам противника, ограничивая возможности ВСУ для ведения воздушной разведки и корректировки огня.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Донбассе

Бойцы "Южной" группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе воздушной разведки операторы беспилотников 150-й гвардейской мотострелковой дивизии выявили позиции двух пунктов управления БПЛА ВСУ - в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка и в жилой застройке Иванополья. По переданным координатам расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" нанесли точные удары, цели уничтожены", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что артиллеристы "Южной" группировки продолжают наносить огневое поражение по ключевым объектам противника, ограничивая возможности ВСУ для ведения воздушной разведки и корректировки огня.
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
4 февраля, 05:03
4 февраля, 05:03
 
