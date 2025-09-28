https://ria.ru/20250928/dnr-2044881875.html

ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Донбассе

Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РИА Новости, 28.09.2025

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки операторы беспилотников 150-й гвардейской мотострелковой дивизии выявили позиции двух пунктов управления БПЛА ВСУ - в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка и в жилой застройке Иванополья. По переданным координатам расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" нанесли точные удары, цели уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что артиллеристы "Южной" группировки продолжают наносить огневое поражение по ключевым объектам противника, ограничивая возможности ВСУ для ведения воздушной разведки и корректировки огня.

