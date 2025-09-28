https://ria.ru/20250928/dnestr-2044903556.html

На мосту через Днестр в Приднестровье выставили ремонтные заграждения

На мосту через Днестр в Приднестровье выставили ремонтные заграждения

Власти Молдавии внезапно выставили ремонтные заграждения на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, где ранее под...

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии внезапно выставили ремонтные заграждения на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, где ранее под предлогом зависшей программы перекрыли движение, однако рабочих на месте не наблюдается, сообщил очевидец РИА Новости, это уже не первый инцидент с перекрытием мостов в день выборов. "Власти Молдавии, полицейские не пропускают. Задаем вопрос, почему не пропускаете? Ждите очередь. Какая очередь? Три часа ни одного человека не пропустили. То же самое повторяется. Ждите очередь, ждите очередь. И вот приехала сейчас машина ОБСЕ. С ОБСЕ там есть машина какая-то. Приехало там двое людей. Пропустили три машины и все", - сказал житель города Каменка. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой. Телеканал "Первый Приднестровский" ранее передавал, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигались медленно из-за проверок полиции, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

