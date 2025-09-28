Молдавская диаспора "греется" песнями на избирательных участках в Москве
Проголосовавшая на выборах в Молдавии диаспора греется в Москве песнями
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Молдавская диаспора, собравшаяся голосовать на парламентских выборах на двух единственных участках в Москве, "греется" в пасмурную погоду песнями, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся после голосования не расходятся, а остаются петь как всем известные "Катюшу" и "Смуглянку", так и песни на молдавском языке.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России
9 октября 2024, 09:54
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили
20 октября 2024, 22:09