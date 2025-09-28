Рейтинг@Mail.ru
В базу данных "Миротворца" попали двое детей - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/deti-2044934922.html
В базу данных "Миротворца" попали двое детей
В базу данных "Миротворца" попали двое детей - РИА Новости, 28.09.2025
В базу данных "Миротворца" попали двое детей
Персональные данные детей в возрасте двух и трех лет внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:28:00+03:00
2025-09-28T15:28:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Персональные данные детей в возрасте двух и трех лет внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта. Девочка 2023 года рождения и мальчик 2022 года рождения внесены в базу "Миротворца" с припиской "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы Украины". Также в базе данных сайта оказались девочки 2019 и 2012 годов рождения и мальчик 2010 года рождения. Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных. Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250805/podrostki-2033377381.html
https://ria.ru/20250916/baza-2042348709.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
В базу данных "Миротворца" попали двое детей

Детей двух и трех лет внесли в украинскую базу "Миротворец"

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Персональные данные детей в возрасте двух и трех лет внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
Девочка 2023 года рождения и мальчик 2022 года рождения внесены в базу "Миротворца" с припиской "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В базу "Миротворца" внесли двух российских подростков
5 августа, 03:09
Также в базе данных сайта оказались девочки 2019 и 2012 годов рождения и мальчик 2010 года рождения.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
16 сентября, 21:56
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала