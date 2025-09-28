В базу данных "Миротворца" попали двое детей
Детей двух и трех лет внесли в украинскую базу "Миротворец"
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Персональные данные детей в возрасте двух и трех лет внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
Девочка 2023 года рождения и мальчик 2022 года рождения внесены в базу "Миротворца" с припиской "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Также в базе данных сайта оказались девочки 2019 и 2012 годов рождения и мальчик 2010 года рождения.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
