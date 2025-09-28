Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка - РИА Новости, 28.09.2025
22:33 28.09.2025
В Саратовской области возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка
В Саратовской области возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка - РИА Новости, 28.09.2025
В Саратовской области возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее сына, обвиняемых по делу об убийстве усыновленного... РИА Новости, 28.09.2025
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее сына, обвиняемых по делу об убийстве усыновленного ребенка-инвалида, что выяснилось только спустя более четырех лет, а также о систематическом истязании трех опекаемых детей, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, с 2015 по 2025 годы обвиняемые оформили опеку над четырьмя детьми и проживали с ними сначала в Хвалынском районе, а затем в Балаково, и под предлогом "воспитательных мер" систематически применяли насилие к трем детям. Кроме того, в период с 2019 по 2021 годы фигурантка в Хвалынском районе посадила в свой автомобиль усыновлённого малолетнего ребенка с инвалидностью, вывезла в Балаково, где убила и скрыла тело. "Факт убийства ребенка длительное время оставался неизвестным, в том числе по причине того, что должностные лица органов опеки и попечительства не проводили плановых проверок условий проживания детей в установленные законом сроки, что не позволило своевременно выявить угрозу их жизни и здоровью. Лишь в феврале 2025 года женщина была отстранена от исполнения обязанностей опекуна, был установлен факт исчезновения малолетнего, после чего обвиняемая скрылась... Оба обвиняемых были задержаны 27 сентября сотрудниками уголовного розыска", - говорится в Telegram-канале СУСК. По данным ведомства, суд по ходатайству следователя заключил под стражу 52-женщину и ее 35-летнего сына. Обоим в зависимости от роли каждого предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пунктами "а", "г", "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание двух и более лиц, являющихся несовершеннолетними, с особой жестокостью, издевательством и мучениями группой лиц по предварительному сговору). Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. Управление отмечает, что также следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства (статья 293 УК РФ).
россия
хвалынский район
балаково
происшествия, россия, хвалынский район, балаково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хвалынский район, Балаково, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка

В Саратовской области возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка-инвалида

САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее сына, обвиняемых по делу об убийстве усыновленного ребенка-инвалида, что выяснилось только спустя более четырех лет, а также о систематическом истязании трех опекаемых детей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, с 2015 по 2025 годы обвиняемые оформили опеку над четырьмя детьми и проживали с ними сначала в Хвалынском районе, а затем в Балаково, и под предлогом "воспитательных мер" систематически применяли насилие к трем детям. Кроме того, в период с 2019 по 2021 годы фигурантка в Хвалынском районе посадила в свой автомобиль усыновлённого малолетнего ребенка с инвалидностью, вывезла в Балаково, где убила и скрыла тело.
"Факт убийства ребенка длительное время оставался неизвестным, в том числе по причине того, что должностные лица органов опеки и попечительства не проводили плановых проверок условий проживания детей в установленные законом сроки, что не позволило своевременно выявить угрозу их жизни и здоровью. Лишь в феврале 2025 года женщина была отстранена от исполнения обязанностей опекуна, был установлен факт исчезновения малолетнего, после чего обвиняемая скрылась... Оба обвиняемых были задержаны 27 сентября сотрудниками уголовного розыска", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По данным ведомства, суд по ходатайству следователя заключил под стражу 52-женщину и ее 35-летнего сына. Обоим в зависимости от роли каждого предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пунктами "а", "г", "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание двух и более лиц, являющихся несовершеннолетними, с особой жестокостью, издевательством и мучениями группой лиц по предварительному сговору). Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.
Управление отмечает, что также следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства (статья 293 УК РФ).
ПроисшествияРоссияХвалынский районБалаковоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
