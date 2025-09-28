https://ria.ru/20250928/chp-2044912241.html
На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб
На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб - РИА Новости, 28.09.2025
На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб
Маломерное судно и баржа столкнулись на Волге в Самарской области, в результате погиб один человек, сообщило в воскресенье Центральное межрегиональное... РИА Новости, 28.09.2025
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Маломерное судно и баржа столкнулись на Волге в Самарской области, в результате погиб один человек, сообщило в воскресенье Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительной информации, днем 28 сентября 2025 года в акватории реки Волга в Самарской области произошло столкновение маломерного судна, на борту которого находилось не менее двух человек, и баржи. В результате произошедшего один человек погиб... Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении к Telegram-канале управления. Приволжская транспортная прокуратура сообщает в Telegram-канале, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности по факту столкновения катера и баржи вблизи пристани Шелехметь в Волжском районе Самарской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб
