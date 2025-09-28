https://ria.ru/20250928/chp-2044912241.html

На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб

На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб - РИА Новости, 28.09.2025

На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб

Маломерное судно и баржа столкнулись на Волге в Самарской области, в результате погиб один человек, сообщило в воскресенье Центральное межрегиональное... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T14:19:00+03:00

2025-09-28T14:19:00+03:00

2025-09-28T14:19:00+03:00

происшествия

самарская область

россия

волжский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044911682_7:0:1260:705_1920x0_80_0_0_a2362d4beef89237b40d96d3e6d1b0ab.jpg

САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Маломерное судно и баржа столкнулись на Волге в Самарской области, в результате погиб один человек, сообщило в воскресенье Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительной информации, днем 28 сентября 2025 года в акватории реки Волга в Самарской области произошло столкновение маломерного судна, на борту которого находилось не менее двух человек, и баржи. В результате произошедшего один человек погиб... Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении к Telegram-канале управления. Приволжская транспортная прокуратура сообщает в Telegram-канале, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности по факту столкновения катера и баржи вблизи пристани Шелехметь в Волжском районе Самарской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250920/tatarstan-2043200593.html

самарская область

россия

волжский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область, россия, волжский район, следственный комитет россии (ск рф)