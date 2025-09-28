Рейтинг@Mail.ru
На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб
14:19 28.09.2025
На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб
На Волге столкнулись маломерное судно и баржа, один человек погиб
происшествия
самарская область
россия
волжский район
следственный комитет россии (ск рф)
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Маломерное судно и баржа столкнулись на Волге в Самарской области, в результате погиб один человек, сообщило в воскресенье Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительной информации, днем 28 сентября 2025 года в акватории реки Волга в Самарской области произошло столкновение маломерного судна, на борту которого находилось не менее двух человек, и баржи. В результате произошедшего один человек погиб... Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении к Telegram-канале управления. Приволжская транспортная прокуратура сообщает в Telegram-канале, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности по факту столкновения катера и баржи вблизи пристани Шелехметь в Волжском районе Самарской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
самарская область
россия
волжский район
происшествия, самарская область, россия, волжский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Волжский район, Следственный комитет России (СК РФ)
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Маломерное судно и баржа столкнулись на Волге в Самарской области, в результате погиб один человек, сообщило в воскресенье Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительной информации, днем 28 сентября 2025 года в акватории реки Волга в Самарской области произошло столкновение маломерного судна, на борту которого находилось не менее двух человек, и баржи. В результате произошедшего один человек погиб... Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении к Telegram-канале управления.
Приволжская транспортная прокуратура сообщает в Telegram-канале, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности по факту столкновения катера и баржи вблизи пристани Шелехметь в Волжском районе Самарской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ПроисшествияСамарская областьРоссияВолжский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала