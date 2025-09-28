Рейтинг@Mail.ru
Аналитики назвали средний чек на покупку нового автомобиля - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/chek-2044865498.html
Аналитики назвали средний чек на покупку нового автомобиля
Аналитики назвали средний чек на покупку нового автомобиля - РИА Новости, 28.09.2025
Аналитики назвали средний чек на покупку нового автомобиля
Средний чек россиян на покупку нового автомобиля в январе-сентябре этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого всего на 5%, до 2,33 миллиона... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:19:00+03:00
2025-09-28T09:19:00+03:00
авто
светлана ильяшенко (врач)
рэу имени г. в. плеханова
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826979700_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_71fa58e299218e6c00aa8dd683f7859b.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средний чек россиян на покупку нового автомобиля в январе-сентябре этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого всего на 5%, до 2,33 миллиона рублей, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости. "Согласно исследованию, средняя стоимость покупки нового автомобиля составила 2,33 миллиона рублей, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом спрос на новые легковые транспортные средства снизился на 3%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь-сентябрь 2025 года. Динамика авторынка, при которой средняя цена нового автомобиля демонстрирует рост на фоне снижения общего спроса, является признаком трансформации отрасли и изменений в потребительском поведении, отмечает доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. "Эта ситуация не говорит только о том, что автомобили стали объективно дорожать, как товарная масса, а скорее отражает фундаментальное сужение рынка и его переориентацию на узкую группу платежеспособных покупателей. Массовый потребитель, ориентировавшийся ранее на бюджетный и среднеценовой сегмент, под давлением макроэкономических факторов активно покидает рынок. В результате доля дорогих автомобилей премиальных марок, поставляемых по схемам параллельного импорта, а также моделей верхнего ценового сегмента официальных дилеров, представленных на российском рынке, в общем объеме продаж существенно возрастает", - рассуждает она. "Соответственно, это статистически увеличивает средний чек, создавая впечатление роста цен, хотя на уровне дилерских центров часто наблюдаются обратные процессы - распродажи остатков и значительные скидки для стимулирования сбыта", - говорит Ильяшенко. Что касается падения спроса, то здесь ключевым драйвером является макроэкономическое давление и осторожные потребительские настроения, отмечает она. Высокая ключевая ставка ЦБ снизила доступность автокредитов для значительной части населения, о чем свидетельствует сокращение объемов автокредитования, так как на фоне общей экономической неопределенности и инфляции люди склонны откладывать крупные покупки, предпочитая сберегать деньги.
https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html
https://ria.ru/20250618/avtomobil-2023465080.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826979700_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4f29e5fd016b18ea470f31decce7ea3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, светлана ильяшенко (врач), рэу имени г. в. плеханова, центральный банк рф (цб рф), экономика
Авто, Светлана Ильяшенко (врач), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Аналитики назвали средний чек на покупку нового автомобиля

«Атол»: средний чек россиян на покупку нового автомобиля вырос на 5%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средний чек россиян на покупку нового автомобиля в январе-сентябре этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого всего на 5%, до 2,33 миллиона рублей, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости.
"Согласно исследованию, средняя стоимость покупки нового автомобиля составила 2,33 миллиона рублей, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом спрос на новые легковые транспортные средства снизился на 3%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь-сентябрь 2025 года.
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В России резко подешевел "Москвич 3"
7 апреля, 14:19
Динамика авторынка, при которой средняя цена нового автомобиля демонстрирует рост на фоне снижения общего спроса, является признаком трансформации отрасли и изменений в потребительском поведении, отмечает доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
"Эта ситуация не говорит только о том, что автомобили стали объективно дорожать, как товарная масса, а скорее отражает фундаментальное сужение рынка и его переориентацию на узкую группу платежеспособных покупателей. Массовый потребитель, ориентировавшийся ранее на бюджетный и среднеценовой сегмент, под давлением макроэкономических факторов активно покидает рынок. В результате доля дорогих автомобилей премиальных марок, поставляемых по схемам параллельного импорта, а также моделей верхнего ценового сегмента официальных дилеров, представленных на российском рынке, в общем объеме продаж существенно возрастает", - рассуждает она.
"Соответственно, это статистически увеличивает средний чек, создавая впечатление роста цен, хотя на уровне дилерских центров часто наблюдаются обратные процессы - распродажи остатков и значительные скидки для стимулирования сбыта", - говорит Ильяшенко.
Что касается падения спроса, то здесь ключевым драйвером является макроэкономическое давление и осторожные потребительские настроения, отмечает она. Высокая ключевая ставка ЦБ снизила доступность автокредитов для значительной части населения, о чем свидетельствует сокращение объемов автокредитования, так как на фоне общей экономической неопределенности и инфляции люди склонны откладывать крупные покупки, предпочитая сберегать деньги.
Покупка подержанного автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Исследование показало, какие машины лучше всего сохраняют стоимость
18 июня, 06:58
 
АвтоСветлана Ильяшенко (врач)РЭУ имени Г. В. ПлехановаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала