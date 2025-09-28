https://ria.ru/20250928/burjatija-2044862357.html

В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами

В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами, сообщила прокуратура республики. 28.09.2025

УЛАН-УДЭ, 28 сен — РИА Новости. В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами, сообщила прокуратура республики. ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье около 10:00 (5:00 мск). "Предварительно: водитель рейсового автомобиля Toyota Hice совершил съезд в кювет и опрокидывание. В автобусе находились 13 пассажиров. Детей не было. Медицинская помощь оказана двум пассажирам", — говорится в заявлении.Ведомство начало проверку.

