В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами - РИА Новости, 28.09.2025
08:28 28.09.2025 (обновлено: 10:54 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/burjatija-2044862357.html
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами - РИА Новости, 28.09.2025
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами
В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T08:28:00+03:00
2025-09-28T10:54:00+03:00
происшествия
республика бурятия
toyota corolla
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044867260_0:101:1098:719_1920x0_80_0_0_f5bc11523b812496c60535f6bfa6467a.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 сен — РИА Новости. В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами, сообщила прокуратура республики. ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье около 10:00 (5:00 мск). "Предварительно: водитель рейсового автомобиля Toyota Hice совершил съезд в кювет и опрокидывание. В автобусе находились 13 пассажиров. Детей не было. Медицинская помощь оказана двум пассажирам", — говорится в заявлении.Ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20250926/avtobus--2044509907.html
республика бурятия
россия
происшествия, республика бурятия, toyota corolla, россия
Происшествия, Республика Бурятия, Toyota Corolla, Россия
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами

В Бурятии автобус с 13 пассажирами съехал в кювет, пострадали 2 человека

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/TelegramВодитель рейсового автомобиля совершил съезд в кювет в Бурятии
Водитель рейсового автомобиля совершил съезд в кювет в Бурятии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/Telegram
Водитель рейсового автомобиля совершил съезд в кювет в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 28 сен — РИА Новости. В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами, сообщила прокуратура республики.
ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье около 10:00 (5:00 мск).
"Предварительно: водитель рейсового автомобиля Toyota Hice совершил съезд в кювет и опрокидывание. В автобусе находились 13 пассажиров. Детей не было. Медицинская помощь оказана двум пассажирам", — говорится в заявлении.
Ведомство начало проверку.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Петербурге автобус врезался в остановку
26 сентября, 10:35
 
ПроисшествияРеспублика БурятияToyota CorollaРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала