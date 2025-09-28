https://ria.ru/20250928/burjatija-2044862357.html
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами - РИА Новости, 28.09.2025
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами
В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T08:28:00+03:00
2025-09-28T08:28:00+03:00
2025-09-28T10:54:00+03:00
происшествия
республика бурятия
toyota corolla
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044867260_0:101:1098:719_1920x0_80_0_0_f5bc11523b812496c60535f6bfa6467a.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 сен — РИА Новости. В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами, сообщила прокуратура республики. ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье около 10:00 (5:00 мск). "Предварительно: водитель рейсового автомобиля Toyota Hice совершил съезд в кювет и опрокидывание. В автобусе находились 13 пассажиров. Детей не было. Медицинская помощь оказана двум пассажирам", — говорится в заявлении.Ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20250926/avtobus--2044509907.html
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044867260_139:0:1098:719_1920x0_80_0_0_b909d0be6a039b03e2e0bf87ce64e208.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, toyota corolla, россия
Происшествия, Республика Бурятия, Toyota Corolla, Россия
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами
В Бурятии автобус с 13 пассажирами съехал в кювет, пострадали 2 человека