В Ливерпуле проходят две акции протеста

В Ливерпуле проходят две акции протеста - РИА Новости, 28.09.2025

В Ливерпуле проходят две акции протеста

Сотни людей собрались в центре Ливерпуля в знак протеста против планов властей ввести обязательные цифровые удостоверения личности, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T18:26:00+03:00

2025-09-28T18:26:00+03:00

2025-09-28T20:03:00+03:00

ЛИВЕРПУЛЬ (Великобритания), 28 сен — РИА Новости. Сотни людей собрались в центре Ливерпуля в знак протеста против планов властей ввести обязательные цифровые удостоверения личности, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация проходит на Кингз-Док-Стрит рядом с портом и напротив Арены и конференц-центра Ливерпуля, где ранее началась ежегодная конференция лейбористов. Участники принесли флаги Англии и Великобритании, а также плакаты с надписями "Нет цифровым удостоверениям" и "Нет цифровому насилию". Толпа скандирует: "Долой Стармера, долой лейбористов!Протестующие просят проезжающих мимо водителей посигналить в знак поддержки, большинство соглашаются. Многие также скандируют лозунги, выражая солидарность с фермерами, которые приехали в центр на тракторах в качестве протеста против аграрной политики властей.По словам организатора акции, главы группы Farmers to Action Джастина Роджерса, нынешнее правительство не отличается от предыдущего в области аграрной политики."Политика не меняется, когда приходит следующее правительство. Они просто продолжают придерживаться прежней политики. И это большая проблема. Нам нужны масштабные перемены, а не просто небольшие изменения", — сказал он.Группа уже несколько месяцев проводит в разных городах акции под названием Trailer of Truth. Нынешняя демонстрация стала кульминацией "тура" по стране нескольких протестных "прицепов". Фермеры выступают против нового налога на наследство сельскохозяйственных земель, повышения страховых взносов, снижения уровня жизни в сельской местности, разрушения семейных ферм из-за роста издержек и подрыва продовольственной и энергетической безопасности в целом.В пятницу Стармер объявил о намерении правительства ввести обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности до следующих выборов, которые ожидаются в 2029 году. Без них нельзя будет устроиться на работу.Днем ранее газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей таких удостоверений, с которой обяжут сверяться всех работодателей. Сейчас соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность. Как утверждается в материале издания, их легко подделать и их не всегда проверяют. Отмечается, что премьер якобы изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на этот шаг "из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией".Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами.Активистская группа Big Brother Watch, выступающая за сохранение гражданских свобод, 2 сентября назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты".

2025

