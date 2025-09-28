https://ria.ru/20250928/britaniya-2044946510.html

В Ливерпуле проходит демонстрация против цифровых ID

В Ливерпуле проходит демонстрация против цифровых ID - РИА Новости, 28.09.2025

В Ливерпуле проходит демонстрация против цифровых ID

Сотни людей собрались в центре Ливерпуля рядом с проходящей в городе ежегодной конференцией правящей партии лейбористов в знак протеста против планов властей... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T16:42:00+03:00

2025-09-28T16:42:00+03:00

2025-09-28T18:09:00+03:00

в мире

великобритания

ливерпуль

англия

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044955775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_921b64ec9196f594bbeac2f7adcc66c7.jpg

ЛИВЕРПУЛЬ (Великобритания), 28 сен - РИА Новости. Сотни людей собрались в центре Ливерпуля рядом с проходящей в городе ежегодной конференцией правящей партии лейбористов в знак протеста против планов властей ввести обязательные цифровые удостоверения личности, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация проходит на Кингз-Док-Стрит рядом с портом Ливерпуля и напротив Арены и конференц-центра Ливерпуля (ACC Liverpool), где ранее началась ежегодная конференция лейбористов. Участники принесли плакаты с надписями "Нет цифровым удостоверениям" и "Нет цифровому насилию". Толпа скандирует "Нет удостоверениям, долой (премьера Великобритании Кира - ред.) Стармера, долой лейбористов". Многие машут флагами Англии и Великобритании и просят проезжающие машины просигналить в знак поддержки. Как убедился корреспондент РИА Новости, сигналит значительная часть проезжающих машин. Многие также скандируют лозунги в поддержку фермеров, которые неподалеку протестуют против налога на наследство. В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году. В четверг газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией. Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами. Активистская группа Big Brother Watch ("Слежка за большим братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, 2 сентября назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты".

https://ria.ru/20250928/smi-2044881690.html

великобритания

ливерпуль

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Ливерпуле против планов властей ввести обязательные цифровые удостоверения личности Сотни людей собрались в центре Ливерпуля рядом с проходящей в городе ежегодной конференцией правящей партии лейбористов в знак протеста против планов властей ввести обязательные цифровые удостоверения личности, передает корреспондент РИА Новости. Участники принесли плакаты с надписями "Нет цифровым удостоверениям" и "Нет цифровому насилию". Толпа скандирует "Нет удостоверениям, долой (премьера Великобритании Кира) Стармера, долой лейбористов". Многие машут флагами Англии и Великобритании и просят проезжающие машины посигналить в знак поддержки. Как убедился корреспондент РИА Новости, сигналит значительная часть проезжающих машин. 2025-09-28T16:42 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, ливерпуль, англия, кир стармер