Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа
28.09.2025
Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа
"Семейные" разногласия в рамках БРИКС случаются, но организация выступает единым фронтом в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана... РИА Новости, 28.09.2025
ООН, 28 сен - РИА Новости, Сергей Попов. "Семейные" разногласия в рамках БРИКС случаются, но организация выступает единым фронтом в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы координируемся с партнерами по БРИКС очень серьезно, в том числе в "группе 20". В рамках БРИКС могут быть небольшие разногласия, но это споры в семье. В группе 20 страны БРИКС, как правило, выступают единым фронтом", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа
