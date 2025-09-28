https://ria.ru/20250928/briks-2044850403.html

Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа

Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа - РИА Новости, 28.09.2025

Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа

"Семейные" разногласия в рамках БРИКС случаются, но организация выступает единым фронтом в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана... РИА Новости, 28.09.2025

ООН, 28 сен - РИА Новости, Сергей Попов. "Семейные" разногласия в рамках БРИКС случаются, но организация выступает единым фронтом в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы координируемся с партнерами по БРИКС очень серьезно, в том числе в "группе 20". В рамках БРИКС могут быть небольшие разногласия, но это споры в семье. В группе 20 страны БРИКС, как правило, выступают единым фронтом", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.

россия

2025

Новости

