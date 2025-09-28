Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/briks-2044850403.html
Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа
Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа - РИА Новости, 28.09.2025
Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа
"Семейные" разногласия в рамках БРИКС случаются, но организация выступает единым фронтом в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T03:48:00+03:00
2025-09-28T03:48:00+03:00
россия
светлана лукаш
брикс
генеральная ассамблея оон
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:81:2863:1691_1920x0_80_0_0_2553eb6fc1bf880cc8e4c4a15be9704c.jpg
ООН, 28 сен - РИА Новости, Сергей Попов. "Семейные" разногласия в рамках БРИКС случаются, но организация выступает единым фронтом в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы координируемся с партнерами по БРИКС очень серьезно, в том числе в "группе 20". В рамках БРИКС могут быть небольшие разногласия, но это споры в семье. В группе 20 страны БРИКС, как правило, выступают единым фронтом", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
https://ria.ru/20250927/rossija-2044740665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, светлана лукаш, брикс, генеральная ассамблея оон, большая двадцатка
Россия, Светлана Лукаш, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, Большая двадцатка
Страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия, заявила шерпа

Шерпа Лукаш: страны БРИКС едины в G20, несмотря на разногласия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 28 сен - РИА Новости, Сергей Попов. "Семейные" разногласия в рамках БРИКС случаются, но организация выступает единым фронтом в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Мы координируемся с партнерами по БРИКС очень серьезно, в том числе в "группе 20". В рамках БРИКС могут быть небольшие разногласия, но это споры в семье. В группе 20 страны БРИКС, как правило, выступают единым фронтом", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила шерпа
Вчера, 05:52
 
РоссияСветлана ЛукашБРИКСГенеральная Ассамблея ООНБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала