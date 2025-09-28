https://ria.ru/20250928/bpla-2044859626.html
ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.09.2025
ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T07:35:00+03:00
2025-09-28T07:35:00+03:00
2025-09-28T11:05:00+03:00
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
