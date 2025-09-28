https://ria.ru/20250928/bpla-2044859626.html

ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

