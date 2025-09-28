Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 28.09.2025 (обновлено: 11:05 28.09.2025)
ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T07:35:00+03:00
2025-09-28T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
самарская область
белгородская область
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
россия
курская область
брянская область
самарская область
белгородская область
тульская область
ярославская область
ростовская область
новгородская область
россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, самарская область, белгородская область, тульская область, ярославская область, ростовская область, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Самарская область, Белгородская область, Тульская область, Ярославская область, Ростовская область, Новгородская область

ПВО ночью сбила 41 украинский беспилотник

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ с помощью ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой
07:11
Российские бойцы сбили:
  • 12 БПЛА — над Курской областью;
  • десять — над Брянской;
  • восемь — над Белгородской;
  • четыре — над Тульской;
  • три — над Ярославской;
  • два – над Ростовской;
  • по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСамарская областьБелгородская областьТульская областьЯрославская областьРостовская областьНовгородская область
 
 
