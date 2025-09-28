Рейтинг@Mail.ru
В Рослесхозе пригласили операторов БПЛА работать в лесной отрасли после СВО - РИА Новости, 28.09.2025
02:52 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/bpla-2044849230.html
В Рослесхозе пригласили операторов БПЛА работать в лесной отрасли после СВО
В Рослесхозе пригласили операторов БПЛА работать в лесной отрасли после СВО
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Операторы дронов смогут работать в лесной отрасли после окончания спецоперации, в том числе помогать обнаруживать пожары, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Мы очень хотим создать для них условия для работы, чтобы они пришли к нам и получали приличную зарплату. Нам нужны люди, чтобы мониторить состояние лесов и обнаруживать пожары", - сказал Советников.
иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаИван Советников
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
Иван Советников. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Операторы дронов смогут работать в лесной отрасли после окончания спецоперации, в том числе помогать обнаруживать пожары, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Мы очень хотим создать для них условия для работы, чтобы они пришли к нам и получали приличную зарплату. Нам нужны люди, чтобы мониторить состояние лесов и обнаруживать пожары", - сказал Советников.
Иван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
