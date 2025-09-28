https://ria.ru/20250928/bpla-2044849230.html
В Рослесхозе пригласили операторов БПЛА работать в лесной отрасли после СВО
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Операторы дронов смогут работать в лесной отрасли после окончания спецоперации, в том числе помогать обнаруживать пожары, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Мы очень хотим создать для них условия для работы, чтобы они пришли к нам и получали приличную зарплату. Нам нужны люди, чтобы мониторить состояние лесов и обнаруживать пожары", - сказал Советников.
