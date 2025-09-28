Рейтинг@Mail.ru
Лавров указал на важный факт в инциденте с беспилотниками в Польше
01:51 28.09.2025
Лавров указал на важный факт в инциденте с беспилотниками в Польше
Лавров указал на важный факт в инциденте с беспилотниками в Польше
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Беспилотникам, якобы обнаруженным в Польше, не хватило бы радиуса полета, чтобы долететь из России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН."Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны не хотят конструктивно разбираться в вопросе, а лишь продолжают бездоказательно обвинять Москву.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Беспилотникам, якобы обнаруженным в Польше, не хватило бы радиуса полета, чтобы долететь из России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
"Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Слуцкий оценил выступление Лаврова на Генассамблее ООН
Вчера, 23:36
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны не хотят конструктивно разбираться в вопросе, а лишь продолжают бездоказательно обвинять Москву.
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес
Вчера, 22:00
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Момент выключения микрофона у Анналены Бербок на заседании ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН
Вчера, 21:14
 
