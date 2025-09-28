https://ria.ru/20250928/bpla-2044847113.html

Лавров указал на важный факт в инциденте с беспилотниками в Польше

Лавров указал на важный факт в инциденте с беспилотниками в Польше - РИА Новости, 28.09.2025

Лавров указал на важный факт в инциденте с беспилотниками в Польше

Беспилотникам, якобы обнаруженным в Польше, не хватило бы радиуса полета, чтобы долететь из России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T01:51:00+03:00

2025-09-28T01:51:00+03:00

2025-09-28T01:51:00+03:00

в мире

польша

москва

россия

дональд туск

сергей лавров

анджей дуда

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Беспилотникам, якобы обнаруженным в Польше, не хватило бы радиуса полета, чтобы долететь из России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН."Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны не хотят конструктивно разбираться в вопросе, а лишь продолжают бездоказательно обвинять Москву.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044840865.html

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044832952.html

https://ria.ru/20250927/zakharova-2044827832.html

польша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, москва, россия, дональд туск, сергей лавров, анджей дуда, генеральная ассамблея оон, оон, вооруженные силы украины