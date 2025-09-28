https://ria.ru/20250928/bespilotniki-2044858490.html
ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник
Средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28
2025-09-28T07:18:00+03:00
2025-09-28T07:24:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 - над территорией Курской области, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, восемь - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Тульской области, три - над территорией Ярославской области, два – над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Новгородской и Самарской областей", - говорится в сообщении.
ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник
Силы ПВО ночью уничтожили 41 украинский беспилотник над восемью регионами