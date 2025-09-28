Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 28.09.2025 (обновлено: 07:24 28.09.2025)
ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 - над территорией Курской области, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, восемь - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Тульской области, три - над территорией Ярославской области, два – над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Новгородской и Самарской областей", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 - над территорией Курской области, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, восемь - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Тульской области, три - над территорией Ярославской области, два – над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Новгородской и Самарской областей", - говорится в сообщении.
Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ с помощью ТОС-1А Солнцепек
Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой
