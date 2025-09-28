https://ria.ru/20250928/bespilotniki-2044857821.html

ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области

ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 28.09.2025

ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области

ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожено 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

тульская область

2025

