ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 28.09.2025
ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожено 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожено 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
