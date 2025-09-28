Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии объяснили шумиху вокруг ТЯО и "Орешника"
17:22 28.09.2025
В Белоруссии объяснили шумиху вокруг ТЯО и "Орешника"
В Белоруссии объяснили шумиху вокруг ТЯО и "Орешника"
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар заявил, что шумиха на Западе вокруг темы размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник" вызвана тем, что западные страны понимают: такое вооружение является для них мощным фактором сдерживания. "Орешник" и тактическое ядерное оружие - оружие, которое имеет большое могущество действия и предназначено для того, чтобы применять его только в крайних случаях… Оно является оружием стратегического сдерживания, чтобы противник отказался от своих планов. Мощным фактором стратегического сдерживания является подготовленность наших вооруженных сил. Почему возникает в информационной сфере вся вот эта шумиха вокруг этого оружия? Потому что они недовольны этим, потому что это сдерживает непосредственно их", - сказал Тумар в интервью телекомпании минобороны "ВоенТВ". Он обратил внимание, что, пока на южных рубежах республики идет специальная военная операция, на западных "нагнетается милитаристская истерия, увеличивается количество вооруженных сил". Тумар отметил, что западные страны тратят бюджеты социальных программ на гонку вооружения. По его словам, наличие у Белоруссии ТЯО и "Орешника" будет иметь и социальное значение, ведь, имея такое оружие стратегического сдерживания, нет необходимости вступать в гонку вооружения для обеспечения безопасности. "Чтобы не тратить деньги, которые предназначены на социальные программы, у нас появилось вот это оружие, которое может нанести неприемлемый ущерб нашему противнику, если он захочет войти на территорию нашей Родины", - сказал Тумар. По его словам, таким образом "разгружается бюджет", чтобы бюджетные средства могли обеспечивать планомерное социально-экономическое развитие страны. В декабре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Лукашенко 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются. 25 сентября Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" находится уже в пути в Белоруссию. 25 марта 2023 года Путин объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств. В июне того же года президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар заявил, что шумиха на Западе вокруг темы размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник" вызвана тем, что западные страны понимают: такое вооружение является для них мощным фактором сдерживания.
"Орешник" и тактическое ядерное оружие - оружие, которое имеет большое могущество действия и предназначено для того, чтобы применять его только в крайних случаях… Оно является оружием стратегического сдерживания, чтобы противник отказался от своих планов. Мощным фактором стратегического сдерживания является подготовленность наших вооруженных сил. Почему возникает в информационной сфере вся вот эта шумиха вокруг этого оружия? Потому что они недовольны этим, потому что это сдерживает непосредственно их", - сказал Тумар в интервью телекомпании минобороны "ВоенТВ".
Он обратил внимание, что, пока на южных рубежах республики идет специальная военная операция, на западных "нагнетается милитаристская истерия, увеличивается количество вооруженных сил".
Тумар отметил, что западные страны тратят бюджеты социальных программ на гонку вооружения. По его словам, наличие у Белоруссии ТЯО и "Орешника" будет иметь и социальное значение, ведь, имея такое оружие стратегического сдерживания, нет необходимости вступать в гонку вооружения для обеспечения безопасности.
"Чтобы не тратить деньги, которые предназначены на социальные программы, у нас появилось вот это оружие, которое может нанести неприемлемый ущерб нашему противнику, если он захочет войти на территорию нашей Родины", - сказал Тумар.
По его словам, таким образом "разгружается бюджет", чтобы бюджетные средства могли обеспечивать планомерное социально-экономическое развитие страны.
В декабре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Лукашенко 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются. 25 сентября Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" находится уже в пути в Белоруссию.
25 марта 2023 года Путин объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств. В июне того же года президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
