В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет

БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Электричество есть в центральной части Белгорода после ударов ВСУ по городской инфраструктуре, в домах горит свет, работает подсветка административных зданий, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. По его данным, два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали. Позже Гладков сообщил, что Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Корреспондент РИА Новости прошлась по центру Белгорода после ударов ВСУ, поднялась на смотровую площадку и убедилась, что полного "блэкаута" нет, во многих домах горит свет, работает подсветка административных зданий, есть освещение на дорогах и улицах. Достаточно много автомобилей. Но некоторые городские территории действительно затемнены.По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, из-за отключений не работают светофоры на улицах Князя Трубецкого, Николая Чумичова, Белгородского полка, Калинина, в районе железнодорожного вокзала, на Белгородском проспекте, частично в районе Крейда и на Харгоре. ГАИ выставили экипажи для регулирования движения, отметил мэр.
