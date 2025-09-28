Рейтинг@Mail.ru
В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 28.09.2025 (обновлено: 21:39 28.09.2025)
В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет
В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет - РИА Новости, 28.09.2025
В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет
Электричество есть в центральной части Белгорода после ударов ВСУ по городской инфраструктуре, в домах горит свет, работает подсветка административных зданий,... РИА Новости, 28.09.2025
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
гибдд мвд рф
БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Электричество есть в центральной части Белгорода после ударов ВСУ по городской инфраструктуре, в домах горит свет, работает подсветка административных зданий, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. По его данным, два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали. Позже Гладков сообщил, что Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Корреспондент РИА Новости прошлась по центру Белгорода после ударов ВСУ, поднялась на смотровую площадку и убедилась, что полного "блэкаута" нет, во многих домах горит свет, работает подсветка административных зданий, есть освещение на дорогах и улицах. Достаточно много автомобилей. Но некоторые городские территории действительно затемнены.По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, из-за отключений не работают светофоры на улицах Князя Трубецкого, Николая Чумичова, Белгородского полка, Калинина, в районе железнодорожного вокзала, на Белгородском проспекте, частично в районе Крейда и на Харгоре. ГАИ выставили экипажи для регулирования движения, отметил мэр.
белгород
белгородская область
2025
Восстановленное электричество в центральной части Белгорода
Электричество есть в центральной части Белгорода после ударов ВСУ по городской инфраструктуре, в домах горит свет, передает корреспондент РИА Новости
белгород, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, гибдд мвд рф
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, ГИБДД МВД РФ
В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет

Электричество есть в центре Белгорода после ударов ВСУ по инфраструктуре города

БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Электричество есть в центральной части Белгорода после ударов ВСУ по городской инфраструктуре, в домах горит свет, работает подсветка административных зданий, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. По его данным, два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали. Позже Гладков сообщил, что Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Корреспондент РИА Новости прошлась по центру Белгорода после ударов ВСУ, поднялась на смотровую площадку и убедилась, что полного "блэкаута" нет, во многих домах горит свет, работает подсветка административных зданий, есть освещение на дорогах и улицах. Достаточно много автомобилей. Но некоторые городские территории действительно затемнены.
По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, из-за отключений не работают светофоры на улицах Князя Трубецкого, Николая Чумичова, Белгородского полка, Калинина, в районе железнодорожного вокзала, на Белгородском проспекте, частично в районе Крейда и на Харгоре. ГАИ выставили экипажи для регулирования движения, отметил мэр.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин ДемидовГИБДД МВД РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
