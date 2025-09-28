Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова обстреляли Белгород
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 28.09.2025 (обновлено: 20:51 28.09.2025)
ВСУ снова обстреляли Белгород
ВСУ снова обстреляли Белгород
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, ​​​​​​​информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, ​​​​​​​информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода.&quot;Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​​​​​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все службы работают на местах&quot;, - написал Гладков в своем Telegram-канале.
белгород
белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Последствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, ​​​​​​​информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода.
«

"Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​​​​​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все службы работают на местах", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
