ВСУ снова обстреляли Белгород

Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, ​​​​​​​информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, ​​​​​​​информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода."Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​​​​​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все службы работают на местах", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

