https://ria.ru/20250928/belgorod-2044975676.html
ВСУ снова обстреляли Белгород
ВСУ снова обстреляли Белгород - РИА Новости, 28.09.2025
ВСУ снова обстреляли Белгород
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T20:45:00+03:00
2025-09-28T20:45:00+03:00
2025-09-28T20:51:00+03:00
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позднее он сообщил, что два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода."Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все службы работают на местах", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Белгород
Гладков: ВСУ повторно обстреляли Белгород, информация о пострадавших уточняется