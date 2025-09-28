https://ria.ru/20250928/baturin-2044977991.html

Актера Батурина внесли в базу скандального "Миротворца"

Актера Батурина внесли в базу скандального "Миротворца" - РИА Новости, 28.09.2025

Актера Батурина внесли в базу скандального "Миротворца"

Российский актер Юрий Батурин весен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с его базой. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T21:14:00+03:00

2025-09-28T21:14:00+03:00

2025-09-28T21:14:00+03:00

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

юрий батурин

дунья миятович

мария захарова

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:221:922:740_1920x0_80_0_0_b0e7e7e88f2eb46117a11b9b89c6fc32.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Российский актер Юрий Батурин весен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с его базой. На ресурсе указано, что в базу актер внесен за финансовую помощь российским военным, поддержку РФ. Также его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250914/mirotvorets-2041772417.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, юрий батурин, дунья миятович, мария захарова, обсе