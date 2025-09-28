Актера Батурина внесли в базу скандального "Миротворца"
Актера Юрия Батурина внесли в базу украинского скандального сайта "Миротворец"
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта "Миротворец" . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Российский актер Юрий Батурин весен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с его базой.
На ресурсе указано, что в базу актер внесен за финансовую помощь российским военным, поддержку РФ. Также его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
