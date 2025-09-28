Рейтинг@Mail.ru
Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец"
16:54 28.09.2025
Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец"
Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец"
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) внесен в воскресенье в украинскую базу "Миротворец". В качестве причин, среди прочего указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец"

Главу Российской епархии ААЦ архиепископа Езраса внесли в "Миротворец"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) внесен в воскресенье в украинскую базу "Миротворец".
В качестве причин, среди прочего указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян
29 июня, 22:23
29 июня, 22:23
 
