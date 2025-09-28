https://ria.ru/20250928/armeniya-2044948552.html

Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец"

Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец" - РИА Новости, 28.09.2025

Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец"

Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T16:54:00+03:00

2025-09-28T16:54:00+03:00

2025-09-28T16:54:00+03:00

религия

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

дунья миятович

мария захарова

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007350477_0:229:2047:1380_1920x0_80_0_0_6081cd89be6df2a1d5e1ecf97b49731b.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) внесен в воскресенье в украинскую базу "Миротворец". В качестве причин, среди прочего указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176860.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, мария захарова, армянская апостольская церковь, обсе