Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении

Задержанный сознался в убийстве оппозиционера Григоряна в поселке в Армении
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Задержанный сознался в убийстве оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, обнаружено орудие преступления - огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении заявил ранее, что рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшим в том же селе несколько месяцев назад.
"Убийство в селе Мердзаван раскрыто. Доставленный сотрудниками криминальной полиции в полицейское отделение Вагаршапата гражданин признался, что именно он открыл огонь по трем людям в Мердзаване, в результате чего двое погибли, а один получил огнестрельное ранение. Орудие преступления — огнестрельное оружие — обнаружено", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
