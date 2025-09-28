https://ria.ru/20250928/armeniya-2044857930.html

Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении

Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении - РИА Новости, 28.09.2025

Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении

Задержанный сознался в убийстве оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, обнаружено орудие преступления - огнестрельное оружие, сообщил... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T07:09:00+03:00

2025-09-28T07:09:00+03:00

2025-09-28T07:09:00+03:00

в мире

армения

россия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Задержанный сознался в убийстве оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, обнаружено орудие преступления - огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении заявил ранее, что рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшим в том же селе несколько месяцев назад. "Убийство в селе Мердзаван раскрыто. Доставленный сотрудниками криминальной полиции в полицейское отделение Вагаршапата гражданин признался, что именно он открыл огонь по трем людям в Мердзаване, в результате чего двое погибли, а один получил огнестрельное ранение. Орудие преступления — огнестрельное оружие — обнаружено", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250924/armeniya-2044031742.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, facebook