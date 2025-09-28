Рейтинг@Mail.ru
Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/armeniya-2044857930.html
Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении
Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении - РИА Новости, 28.09.2025
Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении
Задержанный сознался в убийстве оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, обнаружено орудие преступления - огнестрельное оружие, сообщил... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T07:09:00+03:00
2025-09-28T07:09:00+03:00
в мире
армения
россия
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Задержанный сознался в убийстве оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, обнаружено орудие преступления - огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении заявил ранее, что рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшим в том же селе несколько месяцев назад. "Убийство в селе Мердзаван раскрыто. Доставленный сотрудниками криминальной полиции в полицейское отделение Вагаршапата гражданин признался, что именно он открыл огонь по трем людям в Мердзаване, в результате чего двое погибли, а один получил огнестрельное ранение. Орудие преступления — огнестрельное оружие — обнаружено", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250924/armeniya-2044031742.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, facebook
В мире, Армения, Россия, Facebook
Задержанный сознался в убийстве оппозиционера в поселке в Армении

Задержанный сознался в убийстве оппозиционера Григоряна в поселке в Армении

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Задержанный сознался в убийстве оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, обнаружено орудие преступления - огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении заявил ранее, что рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшим в том же селе несколько месяцев назад.
"Убийство в селе Мердзаван раскрыто. Доставленный сотрудниками криминальной полиции в полицейское отделение Вагаршапата гражданин признался, что именно он открыл огонь по трем людям в Мердзаване, в результате чего двое погибли, а один получил огнестрельное ранение. Орудие преступления — огнестрельное оружие — обнаружено", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Полиция на месте убийства Володи Григоряна - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Политолог прокомментировал убийство главы общины Паракар в Армении
24 сентября, 14:56
 
В миреАрменияРоссияFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала