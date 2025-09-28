https://ria.ru/20250928/argentina-2044972726.html

Социолог предсказала новые многотысячные протесты в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен - РИА Новости. Аргентину ждут новые акции протеста, более масштабные, чем манифестация в связи со смертью трех девушек, которая прошла накануне в разных городах страны, поделилась мнением с РИА Новости социолог и исследователь Дора Барранкос. Накануне в Буэнос-Айресе и в целом по стране прошли акции протеста. Люди требовали правосудия для трех девушек, погибших, предположительно, от рук наркоторговцев. 20-летние Морена и Бренда, а также 15-летняя Лара несколько дней назад были найдены мертвыми в одном из заброшенных домов в провинции Буэнос -Айрес. Перед смертью они были подвергнуты пыткам. По словам Барранкос, участие большого числа людей в этой акции объясняется текущей ситуацией в стране. "Мне кажется, что эта реакция напрямую связана с политическим и экономическим контекстом данного момента. Это реакция на трагедию, но эти трагические обстоятельства связаны с резким ухудшением социально-экономического положения страны, что, очевидно, также означает притеснение бедных незащищенных слоев населения, особенно женщин", - сказала социолог. По ее словам, многие люди находятся в безвыходной ситуации, многие девушки и женщины в отчаянии, потому что их ситуация дома нестабильна. "Я думаю, что сейчас царит атмосфера огромного беспокойства, поэтому эти акции протеста, очевидно, продолжатся, и, вероятно, с участием еще большего числа людей. Надеюсь, что они не станут реакцией на другие трагедии, связанные с убийствами или другими столь же предосудительными обстоятельствами, но они продолжатся", - сказала Барранкос.

