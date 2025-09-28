Рейтинг@Mail.ru
Турист выжил после нападения акулы у острова Кокос
19:46 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/akula-2044969668.html
Турист выжил после нападения акулы у острова Кокос
Турист выжил после нападения акулы у острова Кокос - РИА Новости, 28.09.2025
Турист выжил после нападения акулы у острова Кокос
Дайверу из Мексики удалось выжить после нападения акулы в национальном парке острова Кокос, в 480 километрах от побережья Коста-Рики, сообщает издание The Tico... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дайверу из Мексики удалось выжить после нападения акулы в национальном парке острова Кокос, в 480 километрах от побережья Коста-Рики, сообщает издание The Tico Times."Сорокалетний мужчина в результате нападения получил травмы головы и лица во время погружения на подводном объекте под названием Рока-Сусия на глубине около 30 метров. Акула также повредила шланги от баллона, что заставило дайвера поскорее всплыть", — говорится в материале.По словам издания, спасатели оперативно оказали помощь пострадавшему и стабилизировали его состояние перед транспортировкой в больницу."Поскольку остров расположен более чем в 500 километрах от материка, обратный путь на лодке займет от 36 до 40 часов, чтобы доставить дайвера в ближайшее лечебное заведение", — передает The Tico Times.Власти пока не назвали вид акулы и планируют изучить все детали, чтобы оценить опасность для туристов. Очевидцы считают, что дайвера спасла маска, поскольку она защитила его от более серьезных травм.В начале сентября у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида акула напала на восьмилетнего мальчика. Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами.
Турист выжил после нападения акулы у острова Кокос

Мексиканский турист пережил нападение акулы у острова Кокос

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дайверу из Мексики удалось выжить после нападения акулы в национальном парке острова Кокос, в 480 километрах от побережья Коста-Рики, сообщает издание The Tico Times.
"Сорокалетний мужчина в результате нападения получил травмы головы и лица во время погружения на подводном объекте под названием Рока-Сусия на глубине около 30 метров. Акула также повредила шланги от баллона, что заставило дайвера поскорее всплыть", — говорится в материале.
По словам издания, спасатели оперативно оказали помощь пострадавшему и стабилизировали его состояние перед транспортировкой в больницу.
"Поскольку остров расположен более чем в 500 километрах от материка, обратный путь на лодке займет от 36 до 40 часов, чтобы доставить дайвера в ближайшее лечебное заведение", — передает The Tico Times.
Власти пока не назвали вид акулы и планируют изучить все детали, чтобы оценить опасность для туристов. Очевидцы считают, что дайвера спасла маска, поскольку она защитила его от более серьезных травм.
В начале сентября у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида акула напала на восьмилетнего мальчика. Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами.
