Турист выжил после нападения акулы у острова Кокос

28.09.2025

Дайверу из Мексики удалось выжить после нападения акулы в национальном парке острова Кокос, в 480 километрах от побережья Коста-Рики, сообщает издание The Tico...

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дайверу из Мексики удалось выжить после нападения акулы в национальном парке острова Кокос, в 480 километрах от побережья Коста-Рики, сообщает издание The Tico Times."Сорокалетний мужчина в результате нападения получил травмы головы и лица во время погружения на подводном объекте под названием Рока-Сусия на глубине около 30 метров. Акула также повредила шланги от баллона, что заставило дайвера поскорее всплыть", — говорится в материале.По словам издания, спасатели оперативно оказали помощь пострадавшему и стабилизировали его состояние перед транспортировкой в больницу."Поскольку остров расположен более чем в 500 километрах от материка, обратный путь на лодке займет от 36 до 40 часов, чтобы доставить дайвера в ближайшее лечебное заведение", — передает The Tico Times.Власти пока не назвали вид акулы и планируют изучить все детали, чтобы оценить опасность для туристов. Очевидцы считают, что дайвера спасла маска, поскольку она защитила его от более серьезных травм.В начале сентября у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида акула напала на восьмилетнего мальчика. Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами.

