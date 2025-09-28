В Берлине во время пропалестинских акций задержали более 70 человек

https://ria.ru/20250928/aktsii-2044843400.html
2025-09-28T00:32:00+03:00
2025-09-28T00:32:00+03:00
2025-09-28T11:23:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 70 человек были задержаны в немецкой столице в ходе пропалестинских шествий, семь правоохранителей пострадали, сообщает полиция Берлина. Ранее агентство DPA со ссылкой на организаторов передавало, что более ста тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию против войны в секторе Газа в субботу. Это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала конфликта в Газе в 2023 году. "От фонтана "Нептун" к колонне Победы прошла демонстрация, в пиковый период в ней принимали участие около 50 тысяч человек. Демонстрация присоединилась к толпе у колонны Победы, где уже находились 8 тысяч человек и ожидали ее. В общей сумме было проведено 34 задержания... Одновременно с этим состоялся марш в (районе - ред.) Кройцберг... В связи с этим маршем было проведено 38 задержаний, семь полицейских получили травмы", - заявила представительница полиции в видеообращении, опубликованном в соцсети X. Согласно ее заявлению, всего в обеспечении безопасности на этих мероприятиях было задействовано около 1,8 тысячи полицейских. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 70 человек были задержаны в немецкой столице в ходе пропалестинских шествий, семь правоохранителей пострадали, сообщает полиция Берлина.
Ранее агентство DPA со ссылкой на организаторов передавало, что более ста тысяч человек в Берлине
вышли на демонстрацию против войны в секторе Газа в субботу. Это самая массовая пропалестинская акция в Германии
с начала конфликта в Газе в 2023 году.
"От фонтана "Нептун" к колонне Победы прошла демонстрация, в пиковый период в ней принимали участие около 50 тысяч человек. Демонстрация присоединилась к толпе у колонны Победы, где уже находились 8 тысяч человек и ожидали ее. В общей сумме было проведено 34 задержания... Одновременно с этим состоялся марш в (районе - ред.) Кройцберг... В связи с этим маршем было проведено 38 задержаний, семь полицейских получили травмы", - заявила представительница полиции в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Согласно ее заявлению, всего в обеспечении безопасности на этих мероприятиях было задействовано около 1,8 тысячи полицейских.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации
Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.