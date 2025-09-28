Рейтинг@Mail.ru
"Помимо войны". СМИ раскрыли, к чему приведут выпады ЕС в адрес России
17:48 28.09.2025 (обновлено: 22:23 28.09.2025)
"Помимо войны". СМИ раскрыли, к чему приведут выпады ЕС в адрес России
"Помимо войны". СМИ раскрыли, к чему приведут выпады ЕС в адрес России - РИА Новости, 28.09.2025
"Помимо войны". СМИ раскрыли, к чему приведут выпады ЕС в адрес России
Арест замороженных российских активов подорвет доверие многих стран к европейской финансовой системе, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Арест замороженных российских активов подорвет доверие многих стран к европейской финансовой системе, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази."Последствия предложения (канцлера Германии Фридриха — Прим. ред.) Мерца были бы далеко идущими. Помимо продления войны, в которой Европе невозможно победить, оно еще больше подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам. &lt;…&gt; Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию", — говорится в публикации.Колумнист отмечает, что евро, будучи уже "вторичной резервной валютой после доллара", может еще больше ослабить свой статус, что приведет к "очередному эффектному акту самосаботажа".В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских резервов. Инициативу жестко раскритиковал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН. По его словам, это никогда не произойдет, поскольку изъятие средств Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Брюсселя, но и для ЕС в целом.В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Арест замороженных российских активов подорвет доверие многих стран к европейской финансовой системе, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.
"Последствия предложения (канцлера Германии Фридриха — Прим. ред.) Мерца были бы далеко идущими. Помимо продления войны, в которой Европе невозможно победить, оно еще больше подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам. <…> Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию", — говорится в публикации.
Колумнист отмечает, что евро, будучи уже "вторичной резервной валютой после доллара", может еще больше ослабить свой статус, что приведет к "очередному эффектному акту самосаботажа".
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских резервов. Инициативу жестко раскритиковал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН. По его словам, это никогда не произойдет, поскольку изъятие средств Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Брюсселя, но и для ЕС в целом.
В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
