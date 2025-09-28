"Помимо войны". СМИ раскрыли, к чему приведут выпады ЕС в адрес России
UnHerd: арест российских активов приведет к отказу многих стран от валют ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Арест замороженных российских активов подорвет доверие многих стран к европейской финансовой системе, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.
"Последствия предложения (канцлера Германии Фридриха — Прим. ред.) Мерца были бы далеко идущими. Помимо продления войны, в которой Европе невозможно победить, оно еще больше подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам. <…> Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию", — говорится в публикации.
ЕК предложила использовать российские активы для кредита Украине
26 сентября, 08:32
Колумнист отмечает, что евро, будучи уже "вторичной резервной валютой после доллара", может еще больше ослабить свой статус, что приведет к "очередному эффектному акту самосаботажа".
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских резервов. Инициативу жестко раскритиковал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН. По его словам, это никогда не произойдет, поскольку изъятие средств Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Брюсселя, но и для ЕС в целом.
В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Песков прокомментировал новое предложение ЕК по санкциям против России
26 сентября, 14:08